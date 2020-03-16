Із часу появи Covid-19 у світі зареєстрували 169 385 випадків зараження. Із них 81 тисяча в Китаї.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: Усього від нового вірусу вилікувались 77 257, померли 6513.

За минулу добу у Китаї захворіли на коронавірус 26 осіб. Водночас, із лікарень виписали 1357, померли – 10.

У Італії за цей час кількість тих, хто одужав та помер майже зрівнялась, 369 та 368 осіб відповідно. Інфікувались 3590 людей.

Наступними після Італії, за числом виявлених інфікованих за добу, йдуть Іспанія та Німеччина: 1407 та 1210 випадків. Жодного випадку одужання не зареєстровано. Окрім того, в Іспанії померли 94 особи, в Німеччині – 2.

В Ірані також темпи поширення хвороби дуже стрімкі: за добу підтвердили 1209 випадків. Проте тих, хто подолав вірус також багато – 1631 особа за добу. Померли 113 людей.

Дані 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (оновлюється раз на день)

У Швейцарії виявили 841 інфікованого, у США – 773, Австрії – 205, Бельгії – 197, Голландії – 176, Норвегії – 131, Греції – 103. У всіх цих країнах, окрім Швейцарії, за добу не зафіксували ні однієї людини, які вилікувалась.

Також вперше Covid-19 підтвердили у Центральноафриканській Республіці, Конго, Екваторіальній Гвінеї та в частково визнаній Республіці Косово.

Читайте також: Що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус. Алгоритм дій

Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Передісторія: