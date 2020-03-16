Зараженных коронавирусом во всем мире больше чем в Китае
Со времени появления Covid-19 в мире зарегистрировали 169 385 случаев заражения. Из них 81 тысяча в Китае.
Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса
Детали: Всего от нового вируса вылечились 77 257 человек, умерли 6513.
За минувшие сутки в Китае заболели на коронавирус 26 человек. В то же время, из больниц выписали 1357, умерли – 10.
В Италии за это время количество тех, кто выздоровел и умер почти сравнялось, 369 и 368 человек соответственно. Заразились 3590 человек.
Следующими после Италии, по числу выявленных инфицированных в сутки, идут Испания и Германия: 1407 и 1210 случаев. Ни одного случая выздоровления не зарегистрировано. Кроме того, в Испании умерли 94 человека, в Германии – 2.
В Иране также темпы распространения болезни очень стремительные: за сутки подтвердили 1209 случаев. Однако тех, кто справился с вирусом также много – 1631 человек за сутки. Умерли 113 людей.
Данные 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (обновляются раз в день)
В Швейцарии обнаружили 841 инфицированного, в США – 773, Австрии – 205, Бельгии – 197, Голландии – 176, Норвегии – 131, Греции –103. Во всех этих странах, кроме Швейцарии, за сутки не зафиксировали ни одного человека, который вылечился.
Также впервые Covid-19 подтвердили в Центральноафриканской Республике, Конго, Экваториальной Гвинеи и в частично признанной Республике Косово.
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Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение
Предыстория:
- Новый коронавирус проявился в Китае в конце 2019 года, он получил название SARS-CoV-2, а болезнь, которую он порождает, – COVID-19.
- 11 марта ВОЗ объявила пандемию (всемирную эпидемию) в связи с новым коронавирусом.
- В Украине зарегистрировали 3 случая заражения новым заболеванием. Одна больная Covid-19 умерла.