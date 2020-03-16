Зараженных коронавирусом во всем мире больше чем в Китае

Со времени появления Covid-19 в мире зарегистрировали 169 385 случаев заражения. Из них 81 тысяча в Китае.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: Всего от нового вируса вылечились 77 257 человек, умерли 6513.

За минувшие сутки в Китае заболели на коронавирус 26 человек. В то же время, из больниц выписали 1357, умерли – 10.

В Италии за это время количество тех, кто выздоровел и умер почти сравнялось, 369 и 368 человек соответственно. Заразились 3590 человек.

Следующими после Италии, по числу выявленных инфицированных в сутки, идут Испания и Германия: 1407 и 1210 случаев. Ни одного случая выздоровления не зарегистрировано. Кроме того, в Испании умерли 94 человека, в Германии – 2.

В Иране также темпы распространения болезни очень стремительные: за сутки подтвердили 1209 случаев. Однако тех, кто справился с вирусом также много – 1631 человек за сутки. Умерли 113 людей.

Данные 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (обновляются раз в день)

В Швейцарии обнаружили 841 инфицированного, в США – 773, Австрии – 205, Бельгии – 197, Голландии – 176, Норвегии – 131, Греции –103. Во всех этих странах, кроме Швейцарии, за сутки не зафиксировали ни одного человека, который вылечился.

Также впервые Covid-19 подтвердили в Центральноафриканской Республике, Конго, Экваториальной Гвинеи и в частично признанной Республике Косово.

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