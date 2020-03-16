Зараженных коронавирусом во всем мире больше чем в Китае

2963 просмотра
Понедельник, 16 марта 2020, 06:47

Со времени появления Covid-19 в мире зарегистрировали 169 385 случаев заражения. Из них 81 тысяча в Китае.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: Всего от нового вируса вылечились 77 257 человек, умерли 6513.

За минувшие сутки в Китае заболели на коронавирус 26 человек. В то же время, из больниц выписали 1357, умерли – 10.

В Италии за это время количество тех, кто выздоровел и умер почти сравнялось, 369 и 368 человек соответственно. Заразились 3590 человек.

Следующими после Италии, по числу выявленных инфицированных в сутки, идут Испания и Германия: 1407 и 1210 случаев. Ни одного случая выздоровления не зарегистрировано. Кроме того, в Испании умерли 94 человека, в Германии – 2.

В Иране также темпы распространения болезни очень стремительные: за сутки подтвердили 1209 случаев. Однако тех, кто справился с вирусом также много – 1631 человек за сутки. Умерли 113 людей.

Данные 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (обновляются раз в день)

В Швейцарии обнаружили 841 инфицированного, в США – 773, Австрии – 205, Бельгии – 197, Голландии – 176, Норвегии – 131, Греции –103. Во всех этих странах, кроме Швейцарии, за сутки не зафиксировали ни одного человека, который вылечился.

Также впервые Covid-19 подтвердили в Центральноафриканской Республике, Конго, Экваториальной Гвинеи и в частично признанной Республике Косово.

Читайте также: Что делать, если вы заподозрили у себя коронавирус. Алгоритм действий

Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Предыстория:

  • Новый коронавирус проявился в Китае в конце 2019 года, он получил название SARS-CoV-2, а болезнь, которую он порождает, – COVID-19. 
  • 11 марта ВОЗ объявила пандемию (всемирную эпидемию) в связи с новым коронавирусом.
  • В Украине зарегистрировали 3 случая заражения новым заболеванием. Одна больная Covid-19 умерла.

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Олимпийский огонь в Афинах будут передавать без зрителей 16 марта 2020, 06:29
В США предлагают отменить мероприятия с участием более 50 человек 16 марта 2020, 05:42
Украинцам, которые были в Австрии, рекомендуют пройти тест на Covid-19 16 марта 2020, 04:35
Все новости
Главные новости
Зараженных коронавирусом во всем мире больше чем в Китае
С понедельника в Одессе будут работать только аптеки и продуктовые магазины
В полночь на границе закроют около 100 пунктов пропуска
В Украину прибыл спецборт с эвакуированными из Италии
Все новости
Лайфхаки

13 секретов, которые сделают весеннюю уборку легкой и приятной

здоровье

Дергается глаз: каковы причины и что с этим делать

советы

Как защититься от коронавируса на работе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!