У Польщу хотіли надіслати поштою 50 тисяч медичних масок

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Понеділок, 16 березня 2020, 16:06

З України у Польщу намагалися надіслати поштою 50 тисяч медичних масок.

Джерело: Галицька державна митниця

Дослівно: "Відправник, мешканець Львівщини, задекларував їх, однак через обмеження експорту товарів протиепідемічного призначення, до переліку яких входять медичні маски, у пересиланні їх відмовлено".

Деталі: Медичні маски помітили під час митного контролю поштового відправлення працівники Галицької митниці Держмитслужби.

Від 11 березня в Україні діє заборона на вивезення такого вантажу в межах заходів щодо запобігання поширенню на території країни коронавірусу.

 
 

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Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Передісторія: 

  • Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.
  • В Україні станом на 16 березня один летальний випадок: літня мешканка Радомишля Житомирської області, що повернулася з Польщі, померла від ускладнень через коронавірус.
  • Станом на 9:30 ранку 16 березня у Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом.

Українська правда
Теми: Covid-2019 коронавірус Польща карантин


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