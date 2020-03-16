У Польщу хотіли надіслати поштою 50 тисяч медичних масок

З України у Польщу намагалися надіслати поштою 50 тисяч медичних масок.

Джерело: Галицька державна митниця

Дослівно: "Відправник, мешканець Львівщини, задекларував їх, однак через обмеження експорту товарів протиепідемічного призначення, до переліку яких входять медичні маски, у пересиланні їх відмовлено".

Деталі: Медичні маски помітили під час митного контролю поштового відправлення працівники Галицької митниці Держмитслужби.

Від 11 березня в Україні діє заборона на вивезення такого вантажу в межах заходів щодо запобігання поширенню на території країни коронавірусу.

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