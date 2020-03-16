В Польшу хотели отослать по почте 50 тысяч медицинских масок
Из Украины в Польшу пытались отправить по почте 50 тысяч медицинских масок.
Источник: Галицкая государственная таможня
Дословно: "Отправитель, житель Львовщины, задекларировал их, однако из-за ограничения экспорта товаров противоэпидемического назначения, в числе которых медицинские маски, в пересылке их отказано".
Детали: Медицинские маски заметили во время таможенного контроля почтового отправления работники Галицкой таможни Гостаможслужбы.
От 11 марта в Украине действует запрет на вывоз такого груза в рамках мероприятий по предотвращению распространения на территории страны коронавируса.
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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран
Предыстория:
- Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
- В Украине по состоянию на 16 марта один летальный случай: пожилая жительница Радомышля Житомирской области, вернулась из Польши, умерла от осложнений из-за коронавируса.
- По состоянию на 9:30 утра 16 марта в Украине подтверждены уже 5 случаев заражения коронавирусом.