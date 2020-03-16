В Польшу хотели отослать по почте 50 тысяч медицинских масок

Из Украины в Польшу пытались отправить по почте 50 тысяч медицинских масок.

Источник: Галицкая государственная таможня

Дословно: "Отправитель, житель Львовщины, задекларировал их, однако из-за ограничения экспорта товаров противоэпидемического назначения, в числе которых медицинские маски, в пересылке их отказано".

Детали: Медицинские маски заметили во время таможенного контроля почтового отправления работники Галицкой таможни Гостаможслужбы.

От 11 марта в Украине действует запрет на вывоз такого груза в рамках мероприятий по предотвращению распространения на территории страны коронавируса.

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