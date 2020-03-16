Уже 5 випадків зараження коронавірусом в Україні – МОЗ

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Понеділок, 16 березня 2020, 09:48

Станом на 9:30 ранку 16 березня у Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом.

Джерело: Центр громадського здоров’я України у Facebook

Дослівно: "З початку року Центром громадського здоров'я України отримано 94 підозри про нову коронавірусну інфекцію.

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру отримано 5 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) та Житомирська (1) області.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 500 зразків".

Деталі: Ще 9 зразків біоматеріалу досліджують.

 

Доповнюється...

Теми: коронавірус Covid-2019 епідемія


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