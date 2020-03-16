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Уже 5 випадків зараження коронавірусом в Україні – МОЗ

Понеділок, 16 березня 2020, 08:48
Уже 5 випадків зараження коронавірусом в Україні – МОЗ

Станом на 9:30 ранку 16 березня у Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом.

Джерело: Центр громадського здоров’я України у Facebook, МОЗівський Telegram-канал Коронавірус_інфо

Дослівно: "З початку року Центром громадського здоров'я України отримано 94 підозри про нову коронавірусну інфекцію.

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру отримано 5 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) та Житомирська (1) області.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 500 зразків".

Деталі: Ще 9 зразків біоматеріалу досліджують.

 

Два нових випадки зафіксували у Чернівецькій області у двох жінок.

Дослівно МОЗ: "Пацієнтки ізольовані, їхній стан стабільний. Проводиться робота з контактними особами".

Пам’ятка:

У разі появи перших симптомів ГРВІ невідкладно зверніться до свого сімейного лікаря.

Щоб не захворіти:

🔹Уникайте контакту з людьми із симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція – 1,5 метра.

🔹Не торкайтеся свого обличчя, зокрема очей, носа та рота.

🔹Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти та яйця.

Звичайне миття рук попереджає зараження не лише новою коронавірусною інфекцією, а й низкою інших небезпечних захворювань. Мити руки варто 20-40 секунд теплою водою з милом або обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Медична маска не захищає від зараження вірусами. Носити її повинні лише люди із симптомами респіраторних захворювань, медпрацівники та особи, що доглядають за хворими.

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Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Передісторія: 

  • У світі спостерігається пандемія і швидке поширення коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-2019. Ним занедужали вже понад 169 тисяч людей, більше половини вже – поза Китаєм, із якого почалася епідемія. У світі померли 6 513 осіб, одужали 77 257 осіб.
  • В Україні станом на 16 березня один летальний випадок: літня мешканка Радомишля Житомирської області, що повернулася з Польщі, померла від ускладнень через коронавірус.
  • Через загрозу поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня. 
  • Із 16 березня у Львові та Одесі закрито всі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок.
  • Інші країни також запроваджують екстраординарні заходи через небезпеку коронавірусу.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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