Уже 5 випадків зараження коронавірусом в Україні – МОЗ

Станом на 9:30 ранку 16 березня у Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом.

Джерело: Центр громадського здоров’я України у Facebook, МОЗівський Telegram-канал Коронавірус_інфо

Дослівно: "З початку року Центром громадського здоров'я України отримано 94 підозри про нову коронавірусну інфекцію.

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру отримано 5 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) та Житомирська (1) області.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 500 зразків".

Деталі: Ще 9 зразків біоматеріалу досліджують.

Два нових випадки зафіксували у Чернівецькій області у двох жінок.

Дослівно МОЗ: "Пацієнтки ізольовані, їхній стан стабільний. Проводиться робота з контактними особами".

Пам’ятка:

У разі появи перших симптомів ГРВІ невідкладно зверніться до свого сімейного лікаря.

Щоб не захворіти:

🔹Уникайте контакту з людьми із симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція – 1,5 метра.



🔹Не торкайтеся свого обличчя, зокрема очей, носа та рота.



🔹Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти та яйця.

Звичайне миття рук попереджає зараження не лише новою коронавірусною інфекцією, а й низкою інших небезпечних захворювань. Мити руки варто 20-40 секунд теплою водою з милом або обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Медична маска не захищає від зараження вірусами. Носити її повинні лише люди із симптомами респіраторних захворювань, медпрацівники та особи, що доглядають за хворими.

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Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

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