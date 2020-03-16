З Grand Princess в Україну повертаються 35 українців – міністр

У понеділок в Україну повернуться 35 українців, які перебували на ізольованому через спалах коронавірусу лайнері Grand Princess.

Джерело: брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби

Пряма мова: "З лайнера повертаються члени екіпажу їм до цього судновласник не дозволяв повернутися. Зрештою, з ним були проведені перемовини і він дозволив.

35 громадян прилетить з Grand Princess. Буквально з хвилини на хвилину мають сісти у "Борисполі".

Деталі: За словами міністра, за межами країни інфіковано на Covid-19 7 громадян України.

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