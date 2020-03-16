З Grand Princess в Україну повертаються 35 українців – міністр

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Понеділок, 16 березня 2020, 16:54

У понеділок в Україну повернуться 35 українців, які перебували на ізольованому через спалах коронавірусу лайнері Grand Princess.

Джерело: брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби

Пряма мова: "З лайнера повертаються члени екіпажу їм до цього судновласник не дозволяв повернутися. Зрештою, з ним були проведені перемовини і він дозволив.

35 громадян прилетить з Grand Princess. Буквально з хвилини на хвилину мають сісти у "Борисполі".

Деталі: За словами міністра, за межами країни інфіковано на Covid-19 7 громадян України.

Передісторія:

  • Біля узбережжя американської Каліфорнії на круїзному лайнері Grand Princess у 21 пасажира був діагностований Covid-2019.
  • Згодом з'ясувалося, що на судні перебувають 49 громадян України. З них 47 – члени екіпажу та 2 пасажирів.
  • Всього на борту 3500 осіб, громадяни 54 країн світу (1100 членів екіпажу, 2400 пасажирів).
  • Повідомлялося, що 49 українців на борту лайнера Grand Princess, де виявили спалах коронавірусу, не мають ознак хвороби.
  • 12 березня 2 пасажирів лайнера повернулися в Україну. Їх помістили на обсервацію.

Альона Мазуренко, УП
Теми: кораблі Covid-2019 коронавірус МЗС


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