З Grand Princess в Україну повертаються 35 українців – міністр
Понеділок, 16 березня 2020, 15:54
У понеділок в Україну повернуться 35 українців, які перебували на ізольованому через спалах коронавірусу лайнері Grand Princess.
Джерело: брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби
Пряма мова: "З лайнера повертаються члени екіпажу їм до цього судновласник не дозволяв повернутися. Зрештою, з ним були проведені перемовини і він дозволив.
35 громадян прилетить з Grand Princess. Буквально з хвилини на хвилину мають сісти у "Борисполі".
Деталі: За словами міністра, за межами країни інфіковано на Covid-19 7 громадян України.
Передісторія:
- Біля узбережжя американської Каліфорнії на круїзному лайнері Grand Princess у 21 пасажира був діагностований Covid-2019.
- Згодом з'ясувалося, що на судні перебувають 49 громадян України. З них 47 – члени екіпажу та 2 пасажирів.
- Всього на борту 3500 осіб, громадяни 54 країн світу (1100 членів екіпажу, 2400 пасажирів).
- Повідомлялося, що 49 українців на борту лайнера Grand Princess, де виявили спалах коронавірусу, не мають ознак хвороби.
- 12 березня 2 пасажирів лайнера повернулися в Україну. Їх помістили на обсервацію.
Альона Мазуренко, УП