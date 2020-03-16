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С Grand Princess в Украину возвращаются 35 украинцев – министр

Понедельник, 16 марта 2020, 15:54
С Grand Princess в Украину возвращаются 35 украинцев – министр

В понедельник в Украину вернутся 35 украинцев, которые находились на изолированном из-за вспышки коронавируса лайнере Grand Princess.

Источник: брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы

Прямая речь: "С лайнера возвращаются члены экипажа им до этого судовладелец не позволял вернуться. В конце концов, с ним были проведены переговоры и он позволил.

35 граждан прилетит из Grand Princess. Буквально с минуты на минуту должны сесть в "Борисполе".

Детали: По словам министра, за пределами страны инфицированы на Covid-19 7 граждан Украины.

Предыстория:

  • У побережья американского Калифорнии на круизном лайнере Grand Princess у 21 пассажира был диагностирован Covid-2019.
  • Впоследствии выяснилось, что на судне находятся 49 граждан Украины. Из них 47 - члены экипажа и 2 пассажира.
  • Всего на борту 3500 человек, граждане 54 стран мира (1100 членов экипажа, 2400 пассажиров).
  • Сообщалось, что 49 украинцев на борту лайнера Grand Princess, где обнаружили вспышку коронавируса, не имеют признаков болезни.
  • 12 марта 2 пассажира лайнера вернулись в Украину. Их поместили на обсервацию.

Алена Мазуренко, УП
Темы: кораблиCovid-2019коронавирусМИД
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