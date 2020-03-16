С Grand Princess в Украину возвращаются 35 украинцев – министр

В понедельник в Украину вернутся 35 украинцев, которые находились на изолированном из-за вспышки коронавируса лайнере Grand Princess.

Источник: брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы

Прямая речь: "С лайнера возвращаются члены экипажа им до этого судовладелец не позволял вернуться. В конце концов, с ним были проведены переговоры и он позволил.

35 граждан прилетит из Grand Princess. Буквально с минуты на минуту должны сесть в "Борисполе".

Детали: По словам министра, за пределами страны инфицированы на Covid-19 7 граждан Украины.

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