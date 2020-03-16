На Шри-Ланке более сотни украинцев не посадили на борт в Украину

В Коломбо 105 украинских граждан не смогли вылететь домой, поскольку, по их словам, международный аэропорт "Борисполь" отказался принимать самолет.

Источник: обращение пассажиров предоставлено УП, комментарий "Борисполя" для УП

Детали: По словам пассажиров, они должны были вылететь из столицы Шри-Ланки Коломбо рейсом FZ-558/727 Коломбо -Дубай-Киев. Туристический оператор также подтвердил, что вылет будет.

Однако позже украинцам отказали в регистрации. Представитель авиакомпании FlyDubai объяснил, что Украина отказалась их принимать.

В то же время авиакомпания готова доставить пассажиров на родину.

Среди тех, кто застрял на Шри-Ланке, много детей, – говорится в обращении.

На запрос УП в аэропорту "Борисполь" ответили, что не имеют права отменять любые авиарейсы. Решение же об отмене принимает авиакомпания.

По их словам, "Борисполь" не отказывал авиакомпании FlyDubai в обслуживании рейса согласно согласованному графику. Поэтому отмена рейса не связана с действиями аэропорта.

"Тем не менее, аэропорт продолжает обслуживать рейсы по ограниченному суточному графику. Мы обязаны помочь всем украинцам вернуться домой", – добавили в пресс-службе.

Что предшествовало: 13 марта президент Владимир Зеленский призвал украинцев успеть приехать в страну за следующие трое суток, но пообещал помочь тем, кто не успеет вернуться к закрытию авиасообщения.

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