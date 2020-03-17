На Шри-Ланке более сотни украинцев не посадили на борт в Украину

В Коломбо 105 украинских граждан не смогли вылететь домой, поскол

ьку, по их словам, международный аэропорт "Борисполь" отказался принимать самолет.

Источник: обращение пассажиров предоставлено УП

Детали: По словам пассажиров, они должны были вылететь из столицы Шри-Ланки Коломбо рейсом FZ-558/727 Коломбо -Дубай-Киев. Туристический оператор также подтвердил, что вылет будет.

Однако позже украинцам отказали в регистрации. Представитель авиакомпании FluDubai объяснил, что Украина отказалась их принимать.

В то же время авиакомпания готова доставить пассажиров на родину.

Среди тех, кто застрял на Шри-Ланке, много детей, – говорится в обращении.

"Украинская правда" обратились за комментарием в пресс-службу аэропорта.

Что предшествовало: 13 марта президент Владимир Зеленский призвал украинцев успеть приехать в страну за следующие трое суток, но пообещал помочь тем, кто не успеет вернуться к закрытию авиасообщения.

Предыстория: