На Шри-Ланке более сотни украинцев не посадили на борт в Украину
В Коломбо 105 украинских граждан не смогли вылететь домой, поскольку, по их словам, международный аэропорт "Борисполь" отказался принимать самолет.
Источник: обращение пассажиров предоставлено УП
Детали: По словам пассажиров, они должны были вылететь из столицы Шри-Ланки Коломбо рейсом FZ-558/727 Коломбо -Дубай-Киев. Туристический оператор также подтвердил, что вылет будет.
Однако позже украинцам отказали в регистрации. Представитель авиакомпании FluDubai объяснил, что Украина отказалась их принимать.
В то же время авиакомпания готова доставить пассажиров на родину.
Среди тех, кто застрял на Шри-Ланке, много детей, – говорится в обращении.
"Украинская правда" обратились за комментарием в пресс-службу аэропорта.
Что предшествовало: 13 марта президент Владимир Зеленский призвал украинцев успеть приехать в страну за следующие трое суток, но пообещал помочь тем, кто не успеет вернуться к закрытию авиасообщения.
Предыстория:
- В пятницу власти решили закрыть границу для иностранных граждан из-за пандемии коронавируса в мире.
- Также Украина полностью ограничит пассажирское авиасообщение.