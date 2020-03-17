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У Запоріжжі влаштували мітинг через заборону торгівлі під час карантину

Вівторок, 17 березня 2020, 10:01
Фото Укрінформа

17 березня у Запоріжжі підприємці вийшли на мітинг під будівлю міської ради через карантин, у зв’язку з яким закрили усі заклади, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС.

Джерело: Укрінформ з місця події

Пряма мова підприємця Лідії Кривенко: "Ви позбавили підприємців можливості продати продукти. Ми теж боїмось коронавірусу, але ми не можемо сидіти вдома. У місті немає спалаху. Чому працюють супермаркети? Чому ви підтримуєте олігархів, а нас знищуєте?". 

 

Деталі: Наразі підприємці збирають підписи під зверненням щодо незаконності закриття ринків, яке хочуть передати президенту.

Відзначається, що близько 7-ї години ранку на ринку у Комунарському районі міста торговці розкладали товар і готувалися до роботи.

Після того, як адміністрація ринку провела роз'яснювальну роботу, частина торговців склала товар, а продавці м'яса винесли за територію ринку столи і почали торгувати стихійно. За їхніми словами, їм напередодні обіцяли, що дадуть час продати товар. 

 

Після того, як торговцям заборонили працювати, люди пішли будівлю мерії.

Що було раніше: З 16 березня місцева влада почала запроваджувати жорсткий карантин у містах та містечках України, щоб уникнути поширення коронавірусної інфекції. Закривають усі заклади, крім продуктових магазинів, аптек та заправок. Зокрема, у Запоріжжі закрили серед іншого усі ринки. 

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Передісторія:

  • У світі оголошена пандемія від нового коронавірусу, що проявився у Китаї наприкінці 2019 року та отримав назву SARS-CoV-2.

  • Станом на ранок 17 березня усього у світі зареєстрували 182 406 випадків зараження коронавірусом. Від спричинених вірусом ускладнень померли 7154 людини. Разом з тим 79 433 особи вилікувались. 

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Теми: коронавірусЗапоріжжямітингикарантин
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