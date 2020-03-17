В Запорожье устроили митинг из-за запрета торговли во время карантина

17 марта в Запорожье предприниматели вышли на митинг под здание городского совета из-за карантина, в связи с которым закрыли все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС.

Источник: Укринформ с места происшествия

Прямая речь предпринимателя Лидии Кривенко: "Вы лишили предпринимателей возможности продать продукты. Мы тоже боимся коронавируса, но мы не можем сидеть дома. В городе нет вспышки. Почему работают супермаркеты? Почему вы поддерживаете олигархов, а нас уничтожаете?".

Детали: Сейчас предприниматели собирают подписи под обращением о незаконности закрытия рынков, которое хотят передать президенту.

Отмечается, что около 7 часов утра на рынке в Коммунарском районе города торговцы раскладывали товар и готовились к работе.

После того, как администрация рынка провела разъяснительную работу, часть торговцев сложила товар, а продавцы мяса вынесли за территорию рынка столы и начали торговать стихийно. По их словам, им накануне обещали, что дадут время продать товар.

После того, как торговцам запретили работать, люди пошли здание мэрии.

Что было раньше: С 16 марта местные власти начали вводить жесткий карантин в городах и городках Украины, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. В частности в Запорожье закрыли среди прочего все рынки.

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