В Запорожье устроили митинг из-за запрета торговли во время карантина

10585 просмотров
Вторник, 17 марта 2020, 11:01
Фото Укринформа

17 марта в Запорожье предприниматели вышли на митинг под здание городского совета из-за карантина, в связи с которым закрыли все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС.

Источник: Укринформ с места происшествия

Прямая речь предпринимателя Лидии Кривенко: "Вы лишили предпринимателей возможности продать продукты. Мы тоже боимся коронавируса, но мы не можем сидеть дома. В городе нет вспышки. Почему работают супермаркеты? Почему вы поддерживаете олигархов, а нас уничтожаете?". 

 

Детали: Сейчас предприниматели собирают подписи под обращением о незаконности закрытия рынков, которое хотят передать президенту.

Отмечается, что около 7 часов утра на рынке в Коммунарском районе города торговцы раскладывали товар и готовились к работе.

После того, как администрация рынка провела разъяснительную работу, часть торговцев сложила товар, а продавцы мяса вынесли за территорию рынка столы и начали торговать стихийно. По их словам, им накануне обещали, что дадут время продать товар. 

 

После того, как торговцам запретили работать, люди пошли здание мэрии.

Что было раньше: С 16 марта местные власти начали вводить жесткий карантин в городах и городках Украины, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. В частности в Запорожье закрыли среди прочего все рынки. 

Читайте также: От 15 до 68 миллионов погибших от коронавируса. Как выглядят прогнозы ученых

Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Что делать в случае пандемии: коротко о чрезвычайном положении

Предыстория:

  • Сейчас в мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. 
  • По состоянию на утро 17 марта всего в мире зарегистрировали 182 406 случаев заражения коронавирусом. От вызванных вирусом осложнений умерли 7154 человека. Вместе с тем вылечились 79433 человека.

Темы: коронавирус Запорожье митинги карантин


powered by lun.ua
Материалы по теме
Состояние четырех буковинцев, больных на коронавирус, стабильное – Черновицкая ОГА 17 марта 2020, 11:33
Тома Хэнкса с женой уже выписали из больницы 17 марта 2020, 11:16
Полиция наказала "шутника с коронавирусом" за ложный вызов медиков 17 марта 2020, 11:03
Все новости
Главные новости
Рада отменила свои заседания из-за карантина
Рада назначила Венедиктову генпрокурором
На въезд в захваченный Крым и выезд из него ввели ограничения
4 человека "нашли" коронавирус на территории Украины – главный санврач
Все новости
улыбнитесь!

Когда на фотосессии младенцев что-то "пошло" не так

социум

Коронавирус: что купить и подготовить на случай эпидемии

Кино

7 кайфових драматичных сериалов о маленьких городках или сообществах

Поиск по сайту
Архив
Весь архів