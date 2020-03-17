Справа Гандзюк: суд арештував екстрадованого з Болгарії Левіна

Печерський райсуд Києва вирішив взяти під варту до 2 квітня без права внесення застави Олексія Левіна (Москаленка), якого підозрюють в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Джерело: "Громадське" із зали суду

Деталі: Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури.

Засідання проходило лише за участі сторін справи через загрозу поширення в Україні коронавірусу.

Слідство просило взяти під варту Левіна наголошуючи на ризиках втечі підозрюваного, тиску на свідків, інших фігурантів справи, а також знищення речових доказів.

Адвокат Левіна Ігор Мокін просив відпустити підзахисного під нічний домашній арешт або особисте зобов’язання. Адвокат наголошував на необґрунтованості підозри та недоведених ризиках.

Адвокат наголосив на тому, що його підзахисний після першого ув’язнення вирішив змінити своє життя та почав займатися волонтерською діяльністю. Також він зазначив, що коли Левін виїжджав з України, до нього не було жодних питань у правоохоронців.

Сам підозрюваний Олексій Левін підтримав свого захисника та заперечив свою провину у злочині проти Катерини Гандзюк. Левін пояснював, що у серпні 2018 року виїхав через хворобу дружини до Болгарії. Він обіцяє показати усі довідки та документи.

Передісторія:

У понеділок Левіна екстрадували до України з Болгарії.

31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.

Олексію Левіну оголосили підозру в організації вбивства активістки Гандзюк взимку 2019 року. Та згодом у квітні Генпрокуратура змінила статтю. За версією офіційного слідства, він разом із головою Херсонської облради Владиславом Мангером організував замовлення нанесення тяжких тілесних Гандзюк, що спричинило смерть.

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