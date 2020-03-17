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Дело Гандзюк: суд арестовал экстрадированного из Болгарии Левина

Вторник, 17 марта 2020, 18:12
Дело Гандзюк: суд арестовал экстрадированного из Болгарии Левина

Печерский райсуд Киева решил взять под стражу до 2 апреля без права внесения залога Алексея Левина (Москаленко), которого подозревают в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Источник: "Громадське" из зала суда

Детали: Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Заседание проходило только с участием сторон дела из-за угрозы распространения в Украине коронавируса.

Следствие просило взять под стражу Левина, подчеркивая риск побега подозреваемого, давления на свидетелей, других фигурантов дела, а также уничтожения вещественных доказательств.

Адвокат Левина Игорь Мокин просил отпустить подзащитного под ночной домашний арест или личное обязательство. Адвокат отмечал необоснованность подозрения и недоказанные риски.

Адвокат отметил, что его подзащитный после первого заключения решил изменить свою жизнь и начал заниматься волонтерской деятельностью. Также он отметил, что когда Левин выезжал из Украины, к нему не было никаких вопросов у правоохранителей.

Сам подозреваемый Алексей Левин поддержал своего защитника и отрицает свою вину в преступлении против Екатерины Гандзюк. Левин объяснял, что в августе 2018 года выехал из-за болезни жены в Болгарию. Он обещает показать все справки и документы.

Предыстория:

  • В понедельник Левина экстрадировали в Украину из Болгарии.
  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после множественных операций.
  • Алексею Левину объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк зимой 2019 года. Но потом в апреле Генпрокуратура изменила статью. По версии официального следствия, он вместе с главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером организовал заказ нанесения тяжких телесных Гандзюк, повлекшее смерть.

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Темы: нападение на Гандзюкубийствосударест
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