У понеділок до України з Болгарії екстрадують Олексія Москаленка (Левіна), якого підозрюють у причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Джерело: співрозмовник УП у правоохоронних органах

Пряма мова: "Після прибуття до України Москаленка (Левіна) буде доправлено до місця тимчасового тримання. Найближчим часом суд має обрати йому запобіжний захід".

Деталі: Працівники Інтерполу передали Левіна співробітникам Служби безпеки та Офісу генпрокурора.

Його підозрюють в організації нападу на активістку, підбурюванні Сергія Торбіна до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк тощо.

Що передувало: 24 січня у Болгарії затримали Олексія Левіна (Москаленка). 27 січня суд болгарського міста Бургас відправив його під варту на 40 днів.

22 лютого стало відомо, що обласний суд міста Бургас дозволив екстрадицію Левіна до України.

11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас підтвердив рішення суду першої інстанції про екстрадицію в Україну Левіна (Москаленка).

Знати більше: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

Журналісти показали реконструкцію подій нападу на Гандзюк

Справа Гандзюк у прізвищах. Кого покарали за смерть активістки

Передісторія: