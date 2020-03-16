До України екстрадують Левіна, якого підозрюють у причетності до нападу на Гандзюк
У понеділок до України з Болгарії екстрадують Олексія Москаленка (Левіна), якого підозрюють у причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк.
Джерело: співрозмовник УП у правоохоронних органах
Пряма мова: "Після прибуття до України Москаленка (Левіна) буде доправлено до місця тимчасового тримання. Найближчим часом суд має обрати йому запобіжний захід".
Деталі: Працівники Інтерполу передали Левіна співробітникам Служби безпеки та Офісу генпрокурора.
Його підозрюють в організації нападу на активістку, підбурюванні Сергія Торбіна до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк тощо.
Що передувало: 24 січня у Болгарії затримали Олексія Левіна (Москаленка). 27 січня суд болгарського міста Бургас відправив його під варту на 40 днів.
22 лютого стало відомо, що обласний суд міста Бургас дозволив екстрадицію Левіна до України.
11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас підтвердив рішення суду першої інстанції про екстрадицію в Україну Левіна (Москаленка).
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Передісторія:
- 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померлау лікарні після багатьох операцій.
- Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
- 6 червня 2019 року, після того як обвинувачені визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, Покровський райсуд Дніпропетровської області виніс вироки виконавцям.
- Громадські активісти наполягають, що до вбивства Гандзюк причетні херсонські чиновники Андрій Гордєєв та Євген Рищук.
- Олексію Левіну оголосили підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк взимку 2019 року. Та згодом у квітні Генпрокуратура змінила статтю. За версією офіційного слідства, він разом із головою Херсонської облради Владиславом Мангером організував замовлення нанесення тяжких тілесних Гандзюк, що спричинило смерть.