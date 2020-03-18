Президент Володимир Зеленський звільнив Ігоря Сопеля з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

Джерело: указ президента від18 березня 2020 року

Дослівно: "Звільнити Сопеля Ігоря Михайловича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою".

Деталі: Указу про призначення наступника Сопеля на сайті президента поки немає.

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