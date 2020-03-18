Зеленський звільнив голову ОДА, що не завадив протестам проти евакуйованих із Китаю
Середа, 18 березня 2020, 12:11
Президент Володимир Зеленський звільнив Ігоря Сопеля з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації.
Джерело: указ президента від 18 березня 2020 року
Дослівно: "Звільнити Сопеля Ігоря Михайловича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою".
Деталі: Указу про призначення наступника Сопеля на сайті президента поки немає.
Передісторія:
- 45-річний підприємець Ігор Сопель балотувався до Верховної Ради на позачергових парламентських виборах 21 липня по 166 виборчому окрузі від партії "Слуга народу", але поступився самовисуванцю Миколі Люшняку.
- Володимир Зеленський призначив його головою Тернопільщини 31 жовтня 2019 року, а 1 листопада вже й представив області.
- Із 17 лютого 2020 року у селищі міського типу Микулинці, що на Тернопільщині, люди три дні протестували проти ймовірного розміщення у місцевому санаторії "Медобори" людей, евакуйованих із карантинного Китаю. Зокрема, вони облаштували на дорозі цілодобові блокпости, а також провели молебень, бо "не дай бог воно (хвороба) дальше розповсюдиться".
- Евакуйованих із Уханя у результаті відвезли до Нових Санжар у Полтавській області, де місцеві мешканці також зустріли їх жорсткими протестами.
- 22 лютого Зеленський прийняв заяву Ігоря Сопеля про відставку "у зв’язку з ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України, та незадовільною роботою облдержадміністрації з інформування населення щодо епідеміологічної безпеки".
Олена Рощенко, ПУ