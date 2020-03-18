Зеленський звільнив голову Тернопільської ОДА

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Середа, 18 березня 2020, 13:11

Президент Володимир Зеленський звільнив Ігоря Сопеля з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

Джерело: указ президента від18 березня 2020 року

Дослівно: "Звільнити Сопеля Ігоря Михайловича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою".

Деталі: Указу про призначення наступника Сопеля на сайті президента поки немає.  

Передісторія:

  • 45-річний підприємець Ігор Сопель балотувався до Верховної Ради на позачергових парламентських виборах 21 липня по 166 виборчому окрузі від партії "Слуга народу", але поступився самовисуванцю Миколі Люшняку.
  • Володимир Зеленський призначив його головою Теропільщини 31 жовтня 2019 року, а 1 листопада вже й представив області.
  • 22 лютого Зеленськтй прийняв заяву Ігоря Сопеля про відставку "у зв’язку з ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України, та незадовільною роботою облдержадміністрації з інформування населення щодо епідеміологічної безпеки".

Теми: Зеленський Тернопіль


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