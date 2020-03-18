Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський звільнив голову ОДА, що не завадив протестам проти евакуйованих із Китаю

Середа, 18 березня 2020, 12:11
Зеленський звільнив голову ОДА, що не завадив протестам проти евакуйованих із Китаю

Президент Володимир Зеленський звільнив Ігоря Сопеля з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

Джерело: указ президента від 18 березня 2020 року

Дослівно: "Звільнити Сопеля Ігоря Михайловича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою".

Деталі: Указу про призначення наступника Сопеля на сайті президента поки немає.  

Передісторія:

  • 45-річний підприємець Ігор Сопель балотувався до Верховної Ради на позачергових парламентських виборах 21 липня по 166 виборчому окрузі від партії "Слуга народу", але поступився самовисуванцю Миколі Люшняку.
  • Володимир Зеленський призначив його головою Тернопільщини 31 жовтня 2019 року, а 1 листопада вже й представив області.
  • Із 17 лютого 2020 року у селищі міського типу Микулинці, що на Тернопільщині, люди три дні протестували проти ймовірного розміщення у місцевому санаторії "Медобори" людей, евакуйованих із карантинного Китаю. Зокрема, вони облаштували на дорозі цілодобові блокпости, а також провели молебень, бо "не дай бог воно (хвороба) дальше розповсюдиться".
  • Евакуйованих із Уханя у результаті відвезли до Нових Санжар у Полтавській області, де місцеві мешканці також зустріли їх жорсткими протестами.
  • 22 лютого Зеленський прийняв заяву Ігоря Сопеля про відставку "у зв’язку з ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України, та незадовільною роботою облдержадміністрації з інформування населення щодо епідеміологічної безпеки".

Олена Рощенко, ПУ
Теми: ЗеленськийТернопіль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Зеленський
Зеленський радився з головою СБУ, керівниками розвідки, військовими командувачами
До гарантій безпеки України, крім G7, приєдналися ще 6 країн – Зеленський
Стефанішина пояснила гнівний твіт Зеленського: Отримали сигнали невіри в перемогу України
Останні новини
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
Усі новини...
Реклама: