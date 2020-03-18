Президент Владимир Зеленский уволил Игоря Сопел с должности главы Тернопольской областной государственной администрации.

Источник: указ президента от 18 марта 2020 года

Дословно: "Освободить Сопеля Игоря Михайловича от должности главы Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению".

Детали: Указа о назначении преемника Сопеля на сайте президента пока нет.

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