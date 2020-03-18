Зеленский уволил главу ОГА, который не упредил протесты против эвакуированных из Китая
Среда, 18 марта 2020, 12:11
Президент Владимир Зеленский уволил Игоря Сопел с должности главы Тернопольской областной государственной администрации.
Источник: указ президента от 18 марта 2020 года
Дословно: "Освободить Сопеля Игоря Михайловича от должности главы Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению".
Детали: Указа о назначении преемника Сопеля на сайте президента пока нет.
Предыстория:
- 45-летний предприниматель Игорь Сопель баллотировался в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах 21 июля по 166 избирательному округу от партии "Слуга народа", но уступил самовыдвиженцу Николаю Люшняку.
- Владимир Зеленский назначил его главой Тернопольщины 31 октября 2019 года, а 1 ноября уже и представил области.
- С 17 февраля 2020 года в поселке городского типа Микулинцы Тернопольской области люди три дня протестовали против возможного размещения в местном санатории "Медоборы" людей, эвакуированных из карантинного Китая. В частности, они обустроили на дороге круглосуточные блокпосты, а также провели молебен, а то "не дай бог оно (болезнь) дальше распространится".
- Эвакуированных из Уханя в результате отвезли в Новые Санжары в Полтавской области, где местные жители также встретили их жесткими протестами.
- 22 февраля Зеленский принял заявление Игоря Сопля об отставке "в связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуацию из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности".
Алена Рощенко, УП