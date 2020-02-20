На Тернопільщині провели молебень, щоб відігнати евакуйованих з Китаю

2410 переглядів
Четвер, 20 лютого 2020, 14:24

На в’їзді до санаторію "Медобори", що неподалік від Тернополя, мешканці провели молебень проти розміщення у санаторії евакуйованих з Китаю українців.

Джерело: відео місцевої медіа-платформи "Файне місто" у Facebook  

Пряма мова місцевої жительки: "З нами бог, і ми відправляємо молебень, щоб бозя допомогла від нас то всьо відвернути".

Пряма мова місцевого протестувальника: "Треба захищатися. У нас з таким вірусом ще не було хворих".

Пряма мова жительки Ірини: "Чому ми тут? Це ж наше місто! Що ми будемо робити? Не дай бог воно дальше розповсюдиться! Тому ми будемо тут стояти!". 

Деталі: Молебень відбувся увечері 19 лютого, коли український літак уже забирав в китайському Ухані українських громадян.

На відео видно, як кілька десятків людей, попри дощ, зібрались на одному з блокпостів на в’їзді до санаторію, а священник у цей час проводив службу, під час якої срівали "Пресвятая Богородице, спаси нас".

Відзначається, що молебень відправляли і 18 лютого. Люди заявляли, що стоятимуть усю ніч.  

Ірина Балачук, УП
Теми: Тернопільська область коронавірус церква


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Паніка через коронавірус: на Тернопільщині влаштували мітинг протесту 18 лютого 2020, 18:46
8 дітей постраждали від вибуху в клубі на Тернопільщині – поліція 3 січня 2020, 22:08
Уряд погодив кандидатури голів Одеської і Тернопільської ОДА 9 жовтня 2019, 15:36
Усі новини
Головні новини
Протести у Нових Санжарах: влада заспокоює людей, в облраді чекають керівництво МОЗу
Аваков про евакуацію з Китаю: Усі на борту здорові, не треба впадати в істерику
Літак із евакуйованими з Китаю сів у Харкові
Зеленський присоромив українців через реакцію на літак з Китаю: Всі ми люди
Усі новини
здоров'я

Почервоніння та висипи на обличчі: 10 причин, чому вони з'являються

Кіно

7 крутих українських фільмів, які ви могли не бачити

Фотопроект

18 пар очей, від яких неможливо відірвати погляд