На Тернопільщині провели молебень, щоб відігнати евакуйованих з Китаю

На в’їзді до санаторію "Медобори", що неподалік від Тернополя, мешканці провели молебень проти розміщення у санаторії евакуйованих з Китаю українців.

Джерело: відео місцевої медіа-платформи "Файне місто" у Facebook

Пряма мова місцевої жительки: "З нами бог, і ми відправляємо молебень, щоб бозя допомогла від нас то всьо відвернути".

Пряма мова місцевого протестувальника: "Треба захищатися. У нас з таким вірусом ще не було хворих".

Пряма мова жительки Ірини: "Чому ми тут? Це ж наше місто! Що ми будемо робити? Не дай бог воно дальше розповсюдиться! Тому ми будемо тут стояти!".

Деталі: Молебень відбувся увечері 19 лютого, коли український літак уже забирав в китайському Ухані українських громадян.

На відео видно, як кілька десятків людей, попри дощ, зібрались на одному з блокпостів на в’їзді до санаторію, а священник у цей час проводив службу, під час якої срівали "Пресвятая Богородице, спаси нас".

Відзначається, що молебень відправляли і 18 лютого. Люди заявляли, що стоятимуть усю ніч.