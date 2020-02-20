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На Тернопільщині провели молебень, щоб відігнати евакуйованих з Китаю

Четвер, 20 лютого 2020, 13:24
На Тернопільщині провели молебень, щоб відігнати евакуйованих з Китаю

На в’їзді до санаторію "Медобори", що неподалік від Тернополя, мешканці провели молебень проти розміщення у санаторії евакуйованих з Китаю українців.

Джерело: відео місцевої медіа-платформи "Файне місто" у Facebook  

Пряма мова місцевої жительки: "З нами бог, і ми відправляємо молебень, щоб бозя допомогла від нас то всьо відвернути".

Пряма мова місцевого протестувальника: "Треба захищатися. У нас з таким вірусом ще не було хворих".

Пряма мова жительки Ірини: "Чому ми тут? Це ж наше місто! Що ми будемо робити? Не дай бог воно дальше розповсюдиться! Тому ми будемо тут стояти!". 

Деталі: Молебень відбувся увечері 19 лютого, коли український літак уже забирав в китайському Ухані українських громадян.

На відео видно, як кілька десятків людей, попри дощ, зібрались на одному з блокпостів на в’їзді до санаторію, а священник у цей час проводив службу, під час якої срівали "Пресвятая Богородице, спаси нас".

Відзначається, що молебень відправляли і 18 лютого. Люди заявляли, що стоятимуть усю ніч.  

Що було раніше: Вранці 20 лютого літак з евакуйованими приземлився в аеропорту "Бориспіль" під Києвом на дозаправку. Після цього літак полетить у Харків, звідки евакуйовних доправлять на обсервацію у медцентр Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавської області.

За доповідями екіпажу та медперсоналу супроводу, усі на борту літака здорові та можуть продовжувати політ.

На борту повітряного судна авіакомпанії SkyUp перебувають 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі.

Мешканці селища міського типу Нові Санжари у Полтавській області влаштували протест проти завезення до них евакуйованих із Китаю людей: перекрили дорогу й палили шини, а також вступили у сутички з поліцейськими.

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Передісторія:

  • 19 лютого в китайське місто Ухань вирушив літак для евакуації громадян України і іноземців з країн, які звернулися за допомогою.
  • У Львівській області люди притягли шини та перекрили під’їзд до госпіталю ветеранів війн та репресованих, бо боялись, що до них привезуть українців, яких евакуюють із китайського міста Ухань.
  • За останніми даними, вірусом Covid 2019 у світі заразилася 75 751 особа (з них понад 74,5 тисячі – у Китаї), померли від його наслідків 2 130 людей, одужали від нього 16 822 людини.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Тернопільська областькоронавірусцерква
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