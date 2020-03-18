Карантин: Глави ОДА і поліція простежать, щоб перевізники не наживалися на українцях
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив головам облдержадміністрацій забезпечити вивезення з авто- та залізничних вокзалів громадян, які повернулися до України.
Джерело: Шмигаль в ході засідання уряду 18 березня
Пряма мова Шмигаля: "Головам облдержадміністрацій доручено з 18 березня невідкладно забезпечити вивезення з авто- та залізничних вокзалів громадян, що повернулися до України та намагаються потрапити додому. ...
Міністерству внутрішніх справ - забезпечити правопорядок та проконтролювати вивезення громадян з авто- та залізничних вокзалів у відповідності до встановленого регламенту - не більше 10 людей (у транспортному засобі - ред.).
Головам ОДА спільно з Нацполіцією - проконтролювати спекулятивний момент. Ми чуємо, що намагаються нажитися на бажанні людей виїхати і встановлюють космічні ціни за перевезення. Прохання забезпечити вивезення людей, у разі потреби - нерегулярними рейсами".
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