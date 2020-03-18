Карантин: Главы ОГА и полиция проследят, чтобы перевозчики не наживались на украинцах
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил главам облгосадминистраций обеспечить вывоз с авто- и железнодорожных вокзалов граждан, вернувшихся в Украину.
Источник: Шмыгаль в ходе заседания правительства 18 марта
Прямая речь Шмыгаля: "Главам облгосадминистраций поручено с 18 марта безотлагательно обеспечить вывоз из авто- и железнодорожных вокзалов граждан, прибывших в Украину, которые пытаются попасть домой. ...
Министерству внутренних дел - обеспечить правопорядок и проконтролировать вывоз граждан с авто- и железнодорожных вокзалов в соответствии с установленным регламентом - не более 10 человек (в транспортном средстве - ред.).
Председателям ОГА совместно с Нацполицией - проконтролировать спекулятивный момент. Мы слышим, что пытаются нажиться на желании людей выехать и устанавливают космические цены за перевозку. Просьба обеспечить вывоз людей, в случае необходимости - нерегулярными рейсами".
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