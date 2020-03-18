Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил главам облгосадминистраций обеспечить вывоз с авто- и железнодорожных вокзалов граждан, вернувшихся в Украину.

Источник: Шмыгаль в ходе заседания правительства 18 марта

Прямая речь Шмыгаля: "Главам облгосадминистраций поручено с 18 марта безотлагательно обеспечить вывоз из авто- и железнодорожных вокзалов граждан, прибывших в Украину, которые пытаются попасть домой. ...

Министерству внутренних дел - обеспечить правопорядок и проконтролировать вывоз граждан с авто- и железнодорожных вокзалов в соответствии с установленным регламентом".