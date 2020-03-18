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Карантин: Главы ОГА и полиция проследят, чтобы перевозчики не наживались на украинцах

Среда, 18 марта 2020, 12:30
Карантин: Главы ОГА и полиция проследят, чтобы перевозчики не наживались на украинцах

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил главам облгосадминистраций обеспечить вывоз с авто- и железнодорожных вокзалов граждан, вернувшихся в Украину. 

Источник: Шмыгаль в ходе заседания правительства 18 марта

Прямая речь Шмыгаля: "Главам облгосадминистраций поручено с 18 марта безотлагательно обеспечить вывоз из авто- и железнодорожных вокзалов граждан, прибывших в Украину, которые пытаются попасть домой. ...

Министерству внутренних дел - обеспечить правопорядок и проконтролировать вывоз граждан с авто- и железнодорожных вокзалов в соответствии с установленным регламентом - не более 10 человек (в транспортном средстве - ред.).

Председателям ОГА совместно с Нацполицией - проконтролировать спекулятивный момент. Мы слышим, что пытаются нажиться на желании людей выехать и устанавливают космические цены за перевозку. Просьба обеспечить вывоз людей, в случае необходимости - нерегулярными рейсами".

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Напомним, 

  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек.Украина полностью ограничила пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса. Для иностранцев  граница закрыта на две недели, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено. 

  • В ночь на 17 марта в Украину переправили около 3,4 тысячи украинцев, которые застряли в Польше. По информации посольства Украины в Польше, всего эвакуации ожидают почти 2000 граждан Украины.

  • Всего за минувшие сутки из-за границы вернулись уже более 50 тыс. украинцев.

  • В Украине по состоянию на 20:00 17 марта официально зарегистрировано 14 случаев заболевания Covid-19, два из них - летальные.

Украинская правда
Темы: карантинкоронавирусавтожелезная дорогатранспорт
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