Главам ОГА поручили немедленно вывезти с вокзалов украинцев, которые возвращаются домой
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Среда, 18 марта 2020, 13:30
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил главам облгосадминистраций обеспечить вывоз с авто- и железнодорожных вокзалов граждан, вернувшихся в Украину.
Источник: Шмыгаль в ходе заседания правительства 18 марта
Прямая речь Шмыгаля: "Главам облгосадминистраций поручено с 18 марта безотлагательно обеспечить вывоз из авто- и железнодорожных вокзалов граждан, прибывших в Украину, которые пытаются попасть домой. ...
Министерству внутренних дел - обеспечить правопорядок и проконтролировать вывоз граждан с авто- и железнодорожных вокзалов в соответствии с установленным регламентом".
Украинская правда
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