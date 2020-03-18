Главам ОГА поручили немедленно вывезти с вокзалов украинцев, которые возвращаются домой

629 просмотров
Среда, 18 марта 2020, 13:30

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил главам облгосадминистраций обеспечить вывоз с авто- и железнодорожных вокзалов граждан, вернувшихся в Украину. 

Источник: Шмыгаль в ходе заседания правительства 18 марта

Прямая речь Шмыгаля: "Главам облгосадминистраций поручено с 18 марта безотлагательно обеспечить вывоз из авто- и железнодорожных вокзалов граждан, прибывших в Украину, которые пытаются попасть домой. ...

Министерству внутренних дел - обеспечить правопорядок и проконтролировать вывоз граждан с авто- и железнодорожных вокзалов в соответствии с установленным регламентом".

Украинская правда
Темы: карантин коронавирус транспорт


powered by lun.ua
Материалы по теме
Несмотря на забитые битком маршрутки, метро останется закрытым 18 марта 2020, 13:08
Украина готовится эвакуировать из-за границы почти 35,5 тысяч граждан 18 марта 2020, 12:58
Карантин: Шмигаль призвал ВУЗы не выселять студентов из общежитий 18 марта 2020, 12:33
Все новости
Главные новости
В Киевской области и Киеве – режим чрезвычайной ситуации
Зеленский подписал закон о наказании за нарушение правил карантина
"Слуги народа" о встрече с Ермаком: кричал и переходил на личности
В Черновцах рассказали, как чувствуют себя инфицированные коронавирусом дети
Все новости
тест

Опровергаем мифы относительно препаратов и профилактики коронавируса

здоровье

Коронавирус и беременность: что нужно знать женщинам

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!