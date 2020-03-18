Призов в армію призупинили на час карантину
В Україні призупинили весняний призов на службу в Збройних силах на час дії пов’язаних із коронавірусом обмежувальних заходів.
Джерело: пресслужба Сухопутних військ ЗС України
Дослівно: "За розпорядженням Командувача Сухопутних Військ Збройних Сил України генерал-лейтенанта Олександра Сирського військовими комісаріатами і територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки на час дії карантину призупинено заходи призову громадян на строкову військову службу, пов’язані з викликом призовників до призовних дільниць та обласних збірних пунктів, – до окремого розпорядження".
Деталі: Натомість військові комісаріати і територіальні центри комплектування та соціальної підтримки будуть продовжувати роботу з військово-обліковими документами та організовувати протиепідемічні заходи.
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Нагадаємо,
- В Україні станом на 20:00 17 березня офіційно зареєстровано 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні.
- Лише 17 березня було виявлено 7 нових випадків хвороби, один у мешканця Київської області. Також серед інфікованих - двоє дітей віком 1 рік 10 місяців та 6 місяців. Усі вони є контактними особами раніше підтвердженого випадку. Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я дослідила більше 640 зразків.
В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.