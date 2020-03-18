Призов в армію призупинили на час карантину

В Україні призупинили весняний призов на службу в Збройних силах на час дії пов’язаних із коронавірусом обмежувальних заходів.

Джерело: пресслужба Сухопутних військ ЗС України

Дослівно: "За розпорядженням Командувача Сухопутних Військ Збройних Сил України генерал-лейтенанта Олександра Сирського військовими комісаріатами і територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки на час дії карантину призупинено заходи призову громадян на строкову військову службу, пов’язані з викликом призовників до призовних дільниць та обласних збірних пунктів, – до окремого розпорядження".

Деталі: Натомість військові комісаріати і територіальні центри комплектування та соціальної підтримки будуть продовжувати роботу з військово-обліковими документами та організовувати протиепідемічні заходи.

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