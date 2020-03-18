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Призыв в армию приостановили на время карантина

Среда, 18 марта 2020, 13:42
Призыв в армию приостановили на время карантина

В Украине приостановили весенний призыв на службу в Вооруженных силах на время действия связанных с коронавирусом ограничительных мер.

Источник: пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины

Дословно: "По распоряжению Командующего Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Александра Сирского военными комиссариатами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановлены мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников к призывным участкам и областным пунктам сбора - до отдельного распоряжения".

Детали: В то же время военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки будут продолжать работу с военно-учетными документам и организовывать противоэпидемические мероприятия.

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Напомним, 

  • В Украине по состоянию на 20:00 17 марта официально зарегистрировано 14 случаев заболевания Covid-19, два из них - летальные.
  • Только 17 марта было выявлено 7 новых случаев болезни, один -- у жителя Киевской области. Также среди инфицированных - двое детей в возрасте 1 год 10 месяцев и 6 месяцев. Все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая. В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья исследовала более 640 образцов.
  • В Украине с 12 марта по 3 апреля введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

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Темы: карантинВооруженные силыкоронавирус
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