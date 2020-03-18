Призыв в армию приостановили на время карантина

В Украине приостановили весенний призыв на службу в Вооруженных силах на время действия связанных с коронавирусом ограничительных мер.

Источник: пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины

Дословно: "По распоряжению Командующего Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Александра Сирского военными комиссариатами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановлены мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников к призывным участкам и областным пунктам сбора - до отдельного распоряжения".

Детали: В то же время военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки будут продолжать работу с военно-учетными документам и организовывать противоэпидемические мероприятия.

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Напомним,