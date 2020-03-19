Нардеп із коронавірусом: у Раді показали реєстрацію Шахова в березні

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Четвер, 19 березня 2020, 11:28

У Верховній Раді оприлюднили дані реєстрації народного депутата Сергія Шахова, у я кого підтверджено інфікування коронавірусом, згідно з якими востаннє він був у сесійній залі 6 березня.

Джерело: сайт парламенту

Дослівно: "У відповідь на запити засобів масової інформації щодо участі народного депутата Сергія Шахова у пленарних засіданнях повідомляємо, що зазначений політик, як раніше було повідомлено, на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня 2020 року був відсутній".

Деталі: Також зазначається, що Шахов не був присутній на позачерговому засіданні Верховної Ради 17 березня 2020 року та не голосував.

 

Передісторія:

  • 18 березня стало відомо, що в народного депутата члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус.
  • В коментарі УП Шахов повідомив, що востаннє був у Верховній Раді 6 березня. Водночас громадський рух "ЧЕСНО" пише, що нардеп 12 березня відвідував засідання екологічного комітету.
  • Колега Шахова по комітету Олександр Маріковський повідомив, що парламентар повернувся з Європи 11 березня.
  • 18 березня у своєму відеозверненні до українців президент Володимир Зеленський заявив, що колеги Шахова кнопкодавили замість нього у Верховній Раді, поки його самого там не було.
  • Шахов відповів на закиди Зеленського, заявивши, що команда президента його дезінформує.

Українська правда
Теми: коронавірус Верховна Рада


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