Нардеп із коронавірусом: у Раді показали реєстрацію Шахова в березні

У Верховній Раді оприлюднили дані реєстрації народного депутата Сергія Шахова, у я кого підтверджено інфікування коронавірусом, згідно з якими востаннє він був у сесійній залі 6 березня.

Джерело: сайт парламенту

Дослівно: "У відповідь на запити засобів масової інформації щодо участі народного депутата Сергія Шахова у пленарних засіданнях повідомляємо, що зазначений політик, як раніше було повідомлено, на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня 2020 року був відсутній".

Деталі: Також зазначається, що Шахов не був присутній на позачерговому засіданні Верховної Ради 17 березня 2020 року та не голосував.

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