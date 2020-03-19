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Нардеп с коронавирусом: в Раде показали реестрацию Шахова в марте

Четверг, 19 марта 2020, 10:28
Нардеп с коронавирусом: в Раде показали реестрацию Шахова в марте

В Верховной Раде обнародовали данные регистрации народного депутата Сергея Шахова, у которого подтверждено инфицирование коронавирусом: согласно им в последний раз он был в сессионном зале 6 марта.

Источник: сайт парламента

Дословно: "В ответ на запросы средств массовой информации относительно участия народного депутата Сергея Шахова в пленарных заседаниях сообщаем, что указанный политик, как ранее сообщалось, на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта 2020 года отсутствовал".

Детали: Также отмечается, что Шахов не присутствовал на внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта 2020 года и не голосовал.

 

Предыстория:

  • 18 марта стало известно, что у народного депутата члена депутатской группы "Довира" Сергея Шахова обнаружили коронавирус.
  • В комментарии УП Шахов сообщил, что последний раз был в Верховной Раде 6 марта. В то же время общественное движение "ЧЕСНО" пишет, что нардеп 12 марта посещал заседание экологического комитета.
  • Коллега Шахова по комитету Александр Мариковский сообщил, что парламентарий вернулся из Европы 11 марта.
  • 18 марта, в своем видеообращении к украинцам президент Владимир Зеленский заявил, что коллеги Шахова кнопкодавили вместо него в Верховной Раде, пока его самого там не было.
  • Шахов ответил на упреки Зеленского, заявив, что команда президента его дезинформирует.

Украинская правда
Темы: коронавирусВерховная Рада
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