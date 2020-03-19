Нардеп с коронавирусом: в Раде показали реестрацию Шахова в марте
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Четверг, 19 марта 2020, 11:28
В Верховной Раде обнародовали данные регистрации народного депутата Сергея Шахова, у которого подтверждено инфицирование коронавирусом: согласно им в последний раз он был в сессионном зале 6 марта.
Источник: сайт парламента
Дословно: "В ответ на запросы средств массовой информации относительно участия народного депутата Сергея Шахова в пленарных заседаниях сообщаем, что указанный политик, как ранее сообщалось, на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта 2020 года отсутствовал".
Детали: Также отмечается, что Шахов не присутствовал на внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта 2020 года и не голосовал.
Украинская правда
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