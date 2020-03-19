Роботу громадського транспорту припиняють в Ужгороді

Із 20 березня 2020 року робота громадського транспорту на території Ужгорода буде тимчасово призупинена

Джерело: Ужгородська міська рада

Дослівно: "Як неодноразово наголошується, найефективнішим засобом уберегтися від зараження коронавірусом є самоізоляція, а якщо все ж таки людина мусить виходити з дому, то рекомендовано уникати тісних контактів, дистанція між людьми має бути від 1,5-2 метрів.

Дотримуватися цих вимог у громадському транспорті важко і щоб упередити можливе поширення COVID-19 в Ужгороді роботу громадського транспорту призупинять".

Деталі: Як повідомляється, перед засіданням комісії, яка прийняла відповідне рішення, мер Ужгорода Богдан Андріїв зустрівся із перевізниками, що обслуговують міські маршрути.

Зазначається, що уранці та ввечері надзвичайно складно забезпечити перевезення пасажирів не більше 10 осіб в одному транспортному засобі, як зобов’язує постанова Кабміну. Виникають конфліктні ситуації, а штрафи за порушення постанови – як на водія, так і на перевізника, дуже високі: від 17 000 грн до 70 000 грн.

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила рекомендувати підприємствам, установам та організаціям, незалежно від форми власності, забезпечити проїзд працівників автобусами у режимі регулярних спеціальних перевезень.

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