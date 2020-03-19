Работу общественного транспорта прекращают в Ужгороде

С 20 марта 2020 года работа общественного транспорта на территории Ужгорода будет временно приостановлена

Источник: Ужгородский городской совет

Дословно: "Как неоднократно отмечается, самым эффективным средством уберечься от заражения коронавируса является самоизоляция, а если все же человек должен выходить из дома, то рекомендуется избегать тесных контактов, дистанция между людьми должна быть от 1,5-2 метров.

Соблюдать эти требования в общественном транспорте трудно и чтобы предотвратить возможное распространение COVID-19 в Ужгороде работу общественного транспорта приостановят".

Детали: Как сообщается, перед заседанием комиссии, которая приняла соответствующее решение, мэр Ужгорода Богдан Андреев встретился с перевозчиками, обслуживающими городские маршруты.

Отмечается, что утром и вечером чрезвычайно сложно обеспечить перевозку пассажиров не более 10 человек в одном транспортном средстве, как обязывает постановление Кабмина. Возникают конфликтные ситуации, а штрафы за нарушение постановления - как на водителя, так и на перевозчика, очень высоки: от 17 000 грн до 70 000 грн.

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила рекомендовать предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от формы собственности, обеспечить проезд работников автобусами в режиме регулярных специальных перевозок.

Напомним: