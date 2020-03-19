Работу общественного транспорта прекращают в Ужгороде

279 просмотров
Четверг, 19 марта 2020, 17:53

С 20 марта 2020 года работа общественного транспорта на территории Ужгорода будет временно приостановлена

Источник: Ужгородский городской совет

Дословно: "Как неоднократно отмечается, самым эффективным средством уберечься от заражения коронавируса является самоизоляция, а если все же человек должен выходить из дома, то рекомендуется избегать тесных контактов, дистанция между людьми должна быть от 1,5-2 метров.

Соблюдать эти требования в общественном транспорте трудно и чтобы предотвратить возможное распространение COVID-19 в Ужгороде работу общественного транспорта приостановят".

Детали: Как сообщается, перед заседанием комиссии, которая приняла соответствующее решение, мэр Ужгорода Богдан Андреев встретился с перевозчиками, обслуживающими городские маршруты.

Отмечается, что утром и вечером чрезвычайно сложно обеспечить перевозку пассажиров не более 10 человек в одном транспортном средстве, как обязывает постановление Кабмина. Возникают конфликтные ситуации, а штрафы за нарушение постановления - как на водителя, так и на перевозчика, очень высоки: от 17 000 грн до 70 000 грн.

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила рекомендовать предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от формы собственности, обеспечить проезд работников автобусами в режиме регулярных специальных перевозок.

Напомним:

  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • С 19 марта 2020 остановился общественный транспорт в Луцке и населенных пунктах Прилуцкого старостинского округа.

Темы: коронавирус Ужгород транспорт карантин


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Киеве зафиксировали третий случай заболевания на коронавирус - Кличко 19 марта 2020, 17:55
Князь Монако заразился коронавирусом 19 марта 2020, 17:37
Внутренний спрос: "Укрспирт" остановил экспорт спирта 19 марта 2020, 17:30
Все новости
Главные новости
В Киеве зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом - Кличко
Россия собирается забрать своих граждан из Украины
В Украине зафиксировано 18 случаев заболевания коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом обнаружили в Житомире
Все новости
мимими

15 фото домашних любимцев, которые доказывают, что работа из дома – удовольствие

советы

Как продуктивно работать из дома

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!