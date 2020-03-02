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КС розглядатиме ЗАКОННІСТЬ ЛЮСТРАЦІЇ напередодні кадрових питань у Раді

Понеділок, 2 березня 2020, 09:22
КС розглядатиме ЗАКОННІСТЬ ЛЮСТРАЦІЇ напередодні кадрових питань у Раді

Конституційний суд у вівторок 3 березня продовжить розгляд скарги на закон "Про очищення влади", за яким низка чиновників часів президента Віктора Януковича не можуть обіймати посади у владі.

Джерело: розклад на сайті суду 

Деталі: Пленарне засідання КС розпочнеться о 10 годині, питання люстрації заплановане першим пунктом у порядку денному.

Востаннє суд розглядав цю скаргу 16 січня.

Водночас, 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".

Парламент може замінити очільника уряду та призначити 4 нових міністрів.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський розглядав кандидатуру бізнесмена і колишнього політика Сергія Тігіпка на пост прем'єр-міністра.

Пізніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевнив, що Тігіпка не призначатимуть очільником Кабміну.

Бізнесмен підпадає під закон про люстрацію як віцепрем’єр в уряді Миколи Азарова.

Співрозмовник УП у президентській фракції зазначив, що у владі подумували "зробити швидко висновок Конституційного суду, що закон суперечить Конституції", але "вирішили не ризикувати".

Більше читайте у матеріалах УП "Гончарук все? Що відбувається між Зеленським і Кабміном"

"Нове обличчя" на всі часи. Чи справді Зеленський хоче змінити Гончарука на Тігіпка

Передісторія:

  • У 2015 році 47 народних депутатів від "Опозиційного блоку" поскаржились до Конституційного суду на закон про люстрацію. Також кілька подань щодо закон до КС направив Верховний Суд.
  • У жовтні 2019 року Європейський суд з прав людини визнав незаконним звільнення за законом "Про очищення влади" 5 українських чиновників.

Українська правда

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Теми: люстраціяКабінет міністрівКС
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