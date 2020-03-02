Гончарук прокоментував вечерю з главою Офісу президента

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Понеділок, 2 березня 2020, 11:46

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук каже, що за вечерею з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком обговорював робочі моменти, та не бачить у цьому якоїсь сенсації.

Джерело: Гончарук на брифінгу 2 березня, відповідаючи на запитання журналістів

Пряма мова: "Я кожного дня зустрічаюся з кимось, з кимось розмовляю, іноді, не повірите, з кимось вечеряю. Нічого особливого в цій розмові не було. Ми обмінялися думками щодо того, що відбувається, обговорювали ряд робочих питань. Нічого особливого, що я міг би окремо коментувати".

Що передувало: Напередодні журналіст Крістофер Міллер став свідком того, як прем'єр Олексій Гончарук та глава Офісу президента Андрій Єрмак зустрілися у київському ресторані "Сутра".

Чому це важливо: 29 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради щодо включення додаткових питань до порядку денного позачергового пленарного засідання ВР. 4 березня на ньому серед іншого планується розгляд питань про Кабінет міністрів та діяльність силовиків у сфері подолання корупції та зміцнення правопорядку. Також курсують чутки щодо можливої відставки Гончарука.

Станом на 2 березня Гончарук запевнив, що жодних заяв про відставку не писав.

Знати більше: Гончарук все? Що відбувається між Зеленським і Кабміном

Валентина Романенко, УП
Теми: Гончарук Кабінет міністрів Офіс президента Андрій Єрмак


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