Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гончарук прокоментував вечерю з главою Офісу президента

Понеділок, 2 березня 2020, 10:46
Гончарук прокоментував вечерю з главою Офісу президента

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук каже, що за вечерею з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком обговорював робочі моменти, та не бачить у цьому якоїсь сенсації.

Джерело: Гончарук на брифінгу 2 березня, відповідаючи на запитання журналістів

Пряма мова: "Я кожного дня зустрічаюся з кимось, з кимось розмовляю, іноді, не повірите, з кимось вечеряю. Нічого особливого в цій розмові не було. Ми обмінялися думками щодо того, що відбувається, обговорювали ряд робочих питань. Нічого особливого, що я міг би окремо коментувати".

Що передувало: Напередодні журналіст Крістофер Міллер став свідком того, як прем'єр Олексій Гончарук та глава Офісу президента Андрій Єрмак зустрілися у київському ресторані "Сутра".

Чому це важливо: 29 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради щодо включення додаткових питань до порядку денного позачергового пленарного засідання ВР. 4 березня на ньому серед іншого планується розгляд питань про Кабінет міністрів та діяльність силовиків у сфері подолання корупції та зміцнення правопорядку. Також курсують чутки щодо можливої відставки Гончарука.

Станом на 2 березня Гончарук запевнив, що жодних заяв про відставку не писав.

Знати більше: Гончарук все? Що відбувається між Зеленським і Кабміном

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ГончарукКабінет міністрівОфіс президентаАндрій Єрмак
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Гончарук
Українці вважають Гончарука і Шмигаля гіршими прем’єрами, ніж Януковича та Тимошенко
Гончарука могли прослуховувати люди, наближені до олігарха – ексгенпрокурор
Найбільшу гривневу зарплату отримував прем'єр Гончарук
Останні новини
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі від атаки 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зруйновано склади
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
Усі новини...
Реклама: