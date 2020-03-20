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Двоє турецьких військових загинули у Сирії

П'ятниця, 20 березня 2020, 05:41
Двоє турецьких військових загинули у Сирії

Двоє турецьких солдат були вбиті в провінції Ідліб у Сирії в результаті ракетної атаки "радикальних груп". 

Джерело: міністерство оборони Туреччини, повідомляє Al Arabia

Деталі: Ще один солдат був поранений під час атаки. Турецькі військові відкрили вогонь у відповідь.

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"Війна на трьох: що означає протистояння між Туреччиною, Росією і Сирією"

Що передувало: 

Росія бере військову участь у сирійському конфлікті з осені 2015 року, підтримуючи режим Башара Асада. До цього, з 2011 року, втручання РФ у справи Сирії було комбінованим. 

27 лютого російська авіація розстріляла турецьку військову колону в Сирії – загинули 33 військових, 36 отримали поранення. Туреччина завдала ударів по цілях сирійського режиму в Ідлібі у відповідь.

У Міноборони РФ заявляють, що турецькі військові, що потрапили під вогонь сирійських військ 27 лютого, перебували серед наступаючих бойовиків.

У Туреччині заявили, що попередили РФ про місця дислокації частин своїх збройних сил в Ідлібі. В Міноборони Туреччини зазначили, що у секторі, який потрапив під обстріл, не було жодних збройних угруповань опозиції, лише ЗС Туреччини.

На тлі конфлікту у Сирії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган домовився зустрітися із російським колегою Володимиром Путіним у перший тиждень березня.

1 березня міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар оголосив про проведення в Ідлібі операції "Весняний щит".

"Українська правда" у Threads

Теми: ТуреччинаСиріяРосія
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