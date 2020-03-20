Двое турецких военных погибли в Сирии

Двое турецких солдат были убиты в провинции Идлиб в Сирии в результате ракетной атаки "радикальных групп".

Источник: министерство обороны Турции, сообщает Al Arabia

Детали: Еще один солдат был ранен во время атаки. Турецкие военные открыли огонь.

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Предыстория:

Россия принимает военное участие в сирийском конфликте с осени 2015 года, поддерживая режим Башара Асада. До этого, с 2011 года, вмешательство РФ в дела Сирии было комбинированным.

27 февраля российская авиация расстреляла турецкую военную колонну в Сирии – погибли 33 военных, 36 получили ранения. Турция нанесла удары по целям сирийского режима в Идлибе в ответ на авиаудары.

В Минобороны России заявляют, что турецкие военные, попавшие под огонь сирийских войск 27 февраля, находились среди наступающих боевиков.

Турция заявила, что предупредили РФ заранее о местах дислокации частей своих вооруженных сил в Идлибе. В Минобороны Турции заявили, что в секторе, который попал под обстрел, не было никаких вооруженных группировок оппозиции, только ВС Турции.

1 марта министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил о проведении в Идлибе операции "Весенний щит".