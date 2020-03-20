Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Двое турецких военных погибли в Сирии

Пятница, 20 марта 2020, 05:41
Двое турецких военных погибли в Сирии

Двое турецких солдат были убиты в провинции Идлиб в Сирии в результате ракетной атаки "радикальных групп".

Источник: министерство обороны Турции, сообщает Al Arabia

Детали: Еще один солдат был ранен во время атаки. Турецкие военные открыли огонь.

Узнать больше: 

"Война на троих: что означает противостояние между Турцией, Россией и Сирией"

Предыстория:

Россия принимает военное участие в сирийском конфликте с осени 2015 года, поддерживая режим Башара Асада. До этого, с 2011 года, вмешательство РФ в дела Сирии было комбинированным.

27 февраля российская авиация расстреляла турецкую военную колонну в Сирии – погибли 33 военных, 36 получили ранения. Турция нанесла удары по целям сирийского режима в Идлибе в ответ на авиаудары.

В Минобороны России заявляют, что турецкие военные, попавшие под огонь сирийских войск 27 февраля, находились среди наступающих боевиков.

Турция заявила, что предупредили РФ заранее о местах дислокации частей своих вооруженных сил в Идлибе. В Минобороны Турции заявили, что в секторе, который попал под обстрел, не было никаких вооруженных группировок оппозиции, только ВС Турции.

1 марта министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил о проведении в Идлибе операции "Весенний щит".

Темы: ТурцияСирияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Турция
Эрдоган считает, что российские военные покинут Карабах до 2025 года
США не спешат продавать F-16 Турции
США могут разблокировать продажу F-16 Турции на следующей неделе
Последние новости
04:54
ISW считает, что российские войска используют запрещенное химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
Все новости...
Реклама: