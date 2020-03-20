У Китаї другу добу всі випадки COVID 19 – у тих, хто прибув з інших країн

На материковій частині Китаю за минулу добу зареєстровано 39 нових випадків зараження коронавірусом, усі хворі прибули з-за кордону.

Джерело: дані Держкомітету з охорони здоров’я Китаю за 19 березня, "Інтерфакс"

Деталі: Ще 31 підозра на COVID 19 перевіряється.

У Пекіні виявлено 6 хворих, у Шанхаї – 8, у Тяньцзіні – 1, у провінціях Гуандун – 14, Фуцзянь – 3, Ляонін, Хейлунцзян, Чжецзян, Шаньдун, Сичуань, Ганьсу і Гуансі-Чжуанському автономному районі – по одному.

Загалом налічується 228 інфікованих, які прибули до Китаю з-за кордону.

При цьому на території материкового Китаю не виявлено жодного випадку зараження Covid-19, зазначається в повідомленні.

За добу в країні з раніше заражених коронавірусом померли три людини: двоє у провінції Хубей, яка вважається епіцентром поширення інфекції, одна – у провінції Ляонін.

З грудня кількість жертв коронавірусу в країні сягнула 3,248 тис. осіб, зареєстровано 80,967 тис. випадків захворювання. З них у Хубеї померли 3,132 тис., захворіли 67,8 тис.

На материковій частині країни наразі в медзакладах проходять курс лікування близько 6,6 тис. осіб, стан 2,1 тис. хворих оцінюється як важкий.

Водночас понад 71 тисяча осіб одужали й залишили медзаклади.

На китайських територіях поза материковою частиною країни з грудня минулого року зареєстровано 333 випадки захворювання: в Гонконзі – 208 (чотири випадки смерті), в Макао – 17, на Тайвані – 108 (один випадок смерті).

Цьому передувало: За 18 березня на материковій частині Китаю було зареєстровано 34 нових випадки зараження коронавірусом, усі – в людей, які прибули з-за кордону.

Передісторія:

Світом поширюється пандемія коронавірусу Sars CoV 2, який викликає легеневу хворобу COVID 19. Вперше новий вірус зафіксували у китайському місті Ухань (провінція Хубей). За останніми даними, на COVID 19 у світі заразилися вже понад 244 тисячі людей, понад 10 тисяч померли, понад 86 тисяч одужали.

Епідемія охопила вже 160 країн і територій.

Країни Європи, де заражених уже більше, ніж у Китаї, закрилися на карантин і закрили кордони.

В Україні станом на вечір 19 березня було зафіксовано вже 26 випадків захворювання Covid-19, три з них – летальні.

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