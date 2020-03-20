В Китае вторые сутки все случаи COVID 19 – у прибывших из других стран

На материковой части Китая за прошедшие сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавируса, все больные прибыли из-за рубежа.

Источник: данные Госкомитета по охране здоровья Китая за 19 марта, "Интерфакс"

Детали: Еще 31 подозрение на COVID 19 проверяется.

В Пекине обнаружено 6 заболевших, в Шанхае – 8, в Тяньцзине – 1, в провинциях Гуандун – 14, Фуцзянь – 3, Ляонин, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Шаньдун, Сычуань, Ганьсу и Гуанси-Чжуанском автономном районе – по одному.

Всего насчитывается 228 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.

При этом на территории материкового Китая не выявлено ни одного случая заражения COVID-19, отмечается в сообщении.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались три человека: два в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции, один - провинции Ляонин.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,248 тыс. человек, зарегистрировано 80,967 тыс. случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3,132 тыс. заболели 67,8 тыс.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения около 6,6 тыс. человек, состояние 2,1 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 71 тысячи человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 333 случаев заболевания: в Гонконге - 208 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 17, на Тайване - 108 (один случай смерти).

Этому предшествовало: За 18 марта на материковой части Китая было зарегистрировано 34 новых случаев заражения коронавирусом, все – у людей, прибывших из-за рубежа.

Предыстория:

По миру распространяется эпидемия коронавируса Sars CoV 2, который вызывает легочную болезнь COVID 19. Впервые новый вирус зафиксировали в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). По последним данным, COVID 19 в мире заразились уже более 244 тысяч человек, более 10 тысяч умерли, более 86 тысяч выздоровели.

Эпидемия охватила уже 160 стран и территорий.

Страны Европы, где зараженных уже больше, чем в Китае, закрылись на карантин и закрыли границы.

В Украине по состоянию на вечер 19 марта было зафиксировано уже 26 случаев заболевания Covid-19, три из них – летальные.

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