Украина ждет 10 миллионов тестов на коронавирус из Китая – Зеленский

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Пятница, 20 марта 2020, 12:06

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила первую партию экспресс-тестов для выявления коронавируса от института НАНУ и ожидает еще 10 млн тестов из Китая.

Источник: видеообращение президента 20 марта

Прямая речь: "Мы получили первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины. Я благодарю наших ученых, наших специалистов за то, что в короткие сроки смогли это сделать".

Детали: По словам Зеленского, в ближайшие 48 часов в Украину из Китая должны прибыть:

  • 10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем уголкам Украины;
  • 10 аппаратов искусственной вентиляции легких;
  • 1 млн масок, которые поступят в украинские аптеки
  • 100 тыс. масок повышенной защиты для врачей и работников полиции;
  • 400 тыс. экспресс-тестов;
  • 10 тыс. литров дезинфекционной жидкости.

Алена Мазуренко, УП
Темы: коронавирус Covid-2019 Зеленский Китай


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