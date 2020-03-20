Украина ждет 10 миллионов тестов на коронавирус из Китая – Зеленский
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Пятница, 20 марта 2020, 12:06
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила первую партию экспресс-тестов для выявления коронавируса от института НАНУ и ожидает еще 10 млн тестов из Китая.
Источник: видеообращение президента 20 марта
Прямая речь: "Мы получили первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины. Я благодарю наших ученых, наших специалистов за то, что в короткие сроки смогли это сделать".
Детали: По словам Зеленского, в ближайшие 48 часов в Украину из Китая должны прибыть:
- 10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем уголкам Украины;
- 10 аппаратов искусственной вентиляции легких;
- 1 млн масок, которые поступят в украинские аптеки
- 100 тыс. масок повышенной защиты для врачей и работников полиции;
- 400 тыс. экспресс-тестов;
- 10 тыс. литров дезинфекционной жидкости.
Алена Мазуренко, УП
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