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Украина ждет 10 миллионов тестов на коронавирус из Китая – Зеленский

Пятница, 20 марта 2020, 11:06
Украина ждет 10 миллионов тестов на коронавирус из Китая – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила первую партию экспресс-тестов для выявления коронавируса от института НАНУ и ожидает еще 10 млн тестов из Китая.

Источник: видеообращение президента 20 марта

Прямая речь: "Мы получили первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины. Я благодарю наших ученых, наших специалистов за то, что в короткие сроки смогли это сделать".

Детали: По словам Зеленского, в ближайшие 48 часов в Украину из Китая должны прибыть:

  • 10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем уголкам Украины;
  • 10 аппаратов искусственной вентиляции легких;
  • 1 млн масок, которые поступят в украинские аптеки
  • 100 тыс. масок повышенной защиты для врачей и работников полиции;
  • 400 тыс. экспресс-тестов;
  • 10 тыс. литров дезинфекционной жидкости.

Президент рассказал, что за последние пять дней в Украину вернули более 50 тысяч украинских граждан. На 20 марта запланировано 42 авиарейса, которые доставят еще 8 тысяч украинцев.

Также Зеленский поручил представителям местной власти по всей стране увеличить количество общественного транспорта, чтобы обеспечить режим не более 10-20 пассажиров в траспорте.

Зеленский призвал украинцев оставаться дома на время карантина.

Что было раньше: 20 марта из Украины в Китай вылетел военный грузовой самолет ИЛ 76. Самолет отправился по медицинский груз, необходимый для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19, на следующей неделе полетит следующий самолет.

Предыстория:

  • По миру распространяется эпидемия коронавируса Sars CoV 2, который вызывает легочную болезнь COVID 19. Впервые новый вирус зафиксировали в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). По последним данным, COVID 19 в мире заразились уже более 244 тысяч человек, более 10 тысяч умерли, более 86 тысяч выздоровели.
  • Страны Европы, где зараженных уже больше, чем в Китае, закрылись а карантин и закрыли границы.
  • По состоянию на вечер 19 марта в Украине было зафиксировано уже 26 случаев заболевания Covid-19, три из них – летальные.
  • В Украине введены карантинные мероприятия с 12 марта по 3 апреля. В некоторых областях объявлена чрезвычайная ситуация. Транспортное сообщение между городами приостановлено, граница закрыта для иностранцев.

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Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019ЗеленскийКитай
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