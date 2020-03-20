Украина ждет 10 миллионов тестов на коронавирус из Китая – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила первую партию экспресс-тестов для выявления коронавируса от института НАНУ и ожидает еще 10 млн тестов из Китая.

Источник: видеообращение президента 20 марта

Прямая речь: "Мы получили первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины. Я благодарю наших ученых, наших специалистов за то, что в короткие сроки смогли это сделать".

Детали: По словам Зеленского, в ближайшие 48 часов в Украину из Китая должны прибыть: