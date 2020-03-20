Зеленський вимагає, аби в містах збільшили кількість громадського транспорту

Президент Володимир Зеленський закликав представників місцевої влади збільшити кількість рухомого складу на вулицях міст, аби забезпечити режим по 10-20 осіб у транспорті.

Джерело: відеозвернення президента 20 березня

Пряма мова: "Головам ОДА і мерам великих міст поставлено завдання максимально збільшити кількість маршруток, автобусів, тролейбусів у своїх регіонах.

Це допоможе дотримуватися обмеження у 10 і 20 пасажирів.

Я закликаю кожного голову ОДА, кожного мера усвідомити свою персональну відповідальність. Активно і ефективно вирішувати транспортні проблеми у вашому регіоні".

Що було раніше: В Україні запровадили карантин із 12 березня до 3 квітня щонайменше. У великих містах закрили метро при цьому кількість наземного рухомого транспорту не зменшилася.

У громадський транспорт мають допускати по 10-20 пасажирів у залежності від розміру транспортного засобу, аби забезпечити максимальну відстань між людьми. Контролювати кількість пасажирів повинні поліцейські спільно з водіями. Також пасажири мають носити медичні маски.

Жорсткі методи запровадили для того, аби містяни залишалися вдома та переходили на віддалений режим роботи, аби не поширювати коронавірус, від якого досі немає ліків.

Водночас, на наступний ранок після закриття метро повсюдно у різних соцмережах українці публікували фото та відео переповнених маршруток, трамваїв та автобусів.

У деяких містах взагалі прийняли рішення про зупинку всього громадського транспорту, у деяких тимчасово скасували пільговий проїзд, аби літні люди, котрі знаходяться у групі ризику, частіше залишалися вдома.

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