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Зеленский требует, чтобы в городах увеличили количество общественного транспорта

Пятница, 20 марта 2020, 12:18
Зеленский требует, чтобы в городах увеличили количество общественного транспорта

Президент Владимир Зеленский призвал представителей местной власти увеличить количество подвижного состава на улицах городов, чтобы обеспечить режим по 10-20 человек в транспорте.

Источник: видеообращение президента 20 марта

Прямая речь: "Председателям ОГА и мэрам крупных городов поставлена ​​задача максимально увеличить количество маршруток, автобусов, троллейбусов в своих регионах.

Это поможет соблюдать ограничения в 10 и 20 пассажиров.

Я призываю каждого председателя ОГА, каждого мэра осознать свою персональную ответственность. Активно и эффективно решать транспортные проблемы в вашем регионе".

Что было раньше: В Украине ввели карантин из 12 марта по 3 апреля по меньшей мере. В больших городах закрыли метро при этом количество наземного подвижного транспорта не уменьшилось.

В общественный транспорт должны допускать по 10-20 пассажиров в зависимости от размера транспортного средства, чтобы обеспечить максимальное расстояние между людьми.

Контролировать количество пассажиров должны полицейские совместно с водителями. Также пассажиры должны носить медицинские маски.

Жесткие методы ввели для того, чтобы горожане оставались дома и переходили на удаленный режим работы, чтобы не распространять коронавирус, от которого до сих пор нет лекарств.

В то же время, на следующее утро после закрытия метро повсеместно в различных соцсетях украинцы публиковали фото и видео переполненных маршруток, трамваев и автобусов.

В некоторых городах вообще приняли решение об остановке всего общественного транспорта, в некоторых временно отменили льготный проезд, чтобы пожилые люди, которые находятся в группе риска, чаще оставались дома.

Напомним:

  • Из-за карантина города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • С 19 марта 2020 остановился общественный транспорт в Луцке и населенных пунктах Прилуцкого старостинского округа.
  • Отдельные города отменили льготы для пассажиров чтобы льготники оставались дома и меньше пользовались общественным транспортом. В частности, в Запорожье.

Алена Мазуренко, УП
Темы: карантинтранспортЗеленскийCovid-2019коронавирус
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