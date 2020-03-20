У суд пішла справа ще одного агента ФСБ, який вчинив замах на українського розвідника

Обвинувальний акт стосовно ще одного російського агента, який разом із співучасником, вчинив замах на вбивство українського розвідника, передано до суду.

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора

Дослівно: "Офіс Генерального прокурора передав до суду обвинувальний акт стосовно громадянина РФ за фактом вчинення замаху на терористичний акт, а саме спроби закласти під припаркований автомобіль співробітника української розвідки вибуховий пристрій".

Деталі: В ОГП зазначили, що йдеться про замах на вбивство українського розвідника, що стався 4 квітня 2019 року, коли російські агенти намагалася закласти вибухівку під автомобіль жертви, але вона здетонувала у момент встановлення.

Йдеться про другого підозрюваного у цій справі Дзортова Тимура Мовлайовича. Він – колишній співробітник МВС Росії, учасник бойових дій на Північному Кавказі, до 2013 року служив в особистій охороні голови Інгушетії, у 2015-2017 роках працював заступником керівника глави Інгушетії.

Що було раніше: Обвинувальний акт, щодо співучасника замаху росіянина Олексія Комарічева, який закладав вибухівку, передано до суду на початку березня.

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