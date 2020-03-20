У суд пішла справа ще одного агента ФСБ, який вчинив замах на українського розвідника

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П'ятниця, 20 березня 2020, 16:34

Обвинувальний акт стосовно ще одного російського агента, який разом із співучасником, вчинив замах на вбивство українського розвідника, передано до суду.

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора

Дослівно: "Офіс Генерального прокурора передав до суду обвинувальний акт стосовно громадянина РФ за фактом вчинення замаху на терористичний акт, а саме спроби закласти під припаркований автомобіль співробітника української розвідки вибуховий пристрій".

Деталі: В ОГП зазначили, що йдеться про замах на вбивство українського розвідника, що стався 4 квітня 2019 року, коли російські агенти  намагалася закласти вибухівку під автомобіль жертви, але вона здетонувала у момент встановлення.

Йдеться про другого підозрюваного у цій справі Дзортова Тимура Мовлайовича. Він – колишній співробітник МВС Росії, учасник бойових дій на Північному Кавказі, до 2013 року служив в особистій охороні голови Інгушетії, у 2015-2017 роках працював заступником керівника глави Інгушетії.

Що було раніше: Обвинувальний акт, щодо співучасника замаху росіянина Олексія Комарічева, який закладав вибухівку, передано до суду на початку березня.

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Передісторія:

  • 4 квітня 2019 року у Києві вибухнув "Chevrolet Evanda", в результаті чого чоловік, який закладав вибухівку, отримав поранення. Спершу повідомлялося, що підривник помер у лікарні, але він вижив.
  • Ім'я розвідника, який був мішенню підривника, слідство не називало. Деякі ЗМІ писали, що йдеться про майора сил спецрезерву ГУР Міноборони Кирила Буданова.
  • Служба безпеки України вважає, що за всіма цими терактами стоїть Росія та її спільники 

Теми: тероризм Росія Офіс генпрокурора суд


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