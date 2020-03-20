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В суд пошло дело еще одного агента ФСБ, который покушался на украинского разведчика

Пятница, 20 марта 2020, 15:34
В суд пошло дело еще одного агента ФСБ, который покушался на украинского разведчика

Обвинительный акт в отношении еще одного российского агента, который вместе с соучастником, совершил покушение на убийство украинского разведчика передано в суд.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора

Дословно: "Офис Генерального прокурора передал в суд обвинительный акт в отношении гражданина РФ по факту совершения покушения на террористический акт, а именно попытки заложить под припаркованный автомобиль сотрудника украинской разведки взрывное устройство".

Детали: В ОГП отметили, что речь идет о покушении на убийство украинского разведчика, который произошел 4 апреля 2019, когда российские агенты пытались заложить взрывчатку под автомобиль жертвы, но она сдетонировала в момент установки.

Речь идет о втором подозреваемом по этому делу Дзортове Тимуре Мовлайовиче. Он - бывший сотрудник МВД России, участник боевых действий на Северном Кавказе, к 2013 году служил в личной охране главы Ингушетии, в 2015-2017 годах работал заместителем руководителя главы Ингушетии.

Что было раньше: Обвинительный акт в отношении соучастника покушения россиянина Алексея Комаричева, который закладывал взрывчатку, передан в суд в начале марта.

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Предыстория:

  • 4 апреля 2019 года в Киеве взорвался "Chevrolet Evanda", в результате чего человек, который закладывал взрывчатку, получил ранения. Сначала сообщалось, что подрывник умер в больнице, но он выжил.
  • Имя разведчика, который был мишенью подрывника, следствие не называло. Некоторые СМИ писали, что речь идет о майоре сил спецрезерва ГУР Минобороны Кирилле Буданове.
  • Служба безопасности Украины считает, что за всеми этими терактами стоит Россия и ее союзники.

Темы: терроризмРосcияОфис генпрокурорасуд
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