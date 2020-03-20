Офіс президента повідомив НАЗК, що чартерний літак з Оману, яким у січні до Києва повертався президент Володимир Зеленський, оплатив Султанат Оман.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на інтерв’ю голови Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова виданню "НВ".

Пряма мова: "Ми направляли запити в Офіс президента про те, за чий кошт були сплачені переліт та проживання в Омані. ОП та Державне управління справами нещодавно повідомили, що це не відбувалось за державні кошти, а літак для повернення був наданий Султанатом Оман",

Деталі: Новіков додав, що після того в НАЗК направили запит безпосередньо Володимиру Зеленському як фізичній особі.

Він пояснив, що у випадку, якщо чартер оплатив хтось із членів родини, то закон не зобов’язує надавати таку інформацію. Але якщо президент сам сплачував і він про це не повідомив, то це факт порушення.

В інтерв’ю "НВ" Новіков також зазначив, що відведений на відповідь термін – десять днів з моменту отримання листа президентом.

На уточнення, якими будуть дії НАЗК у разі, якщо Зеленський не надасть такої інформації, відповів: "Він не може не надати. Тому що тоді складається протокол щодо ненадання необхідної інформації НАЗК".

Що було раніше: 13 лютого програма "Схеми: корупція в деталях" повідомила, що президент Володимир Зеленський повернувся з Оману в Київ чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 в той же день, коли тим же бортом в Оман прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Розслідувачі також повідомляли, що за два тижні до Оману Патрушев у Москві зустрічався із мером Харкова Геннадієм Кернесом і Робертом Тедеєвим, двоюрідним братом екснардепа від "Партії регіонів" Ельбруса Тедеєва. Останні нібито їздили до Москви лікувати зуби.

Новопризначений керівник Офісу президента Андрій Єрмак протягом трьох скликань Верховної Ради працював помічником Ельбруса Тедеєва. Він також супроводжував Зеленського під час візиту в Оман.

У пресслужбі президента тоді заявили про офіційний візит, проте повідомили , що Зеленський скористався послугами рейсового літака за власні кошти.

8 січня через катастрофу літака МАУ у Тегерані у Офісі президента повідомили, що Зеленський терміново перервав поїздку до Оману та повертається до Києва.

За спостереженням програми "Схеми", Зеленський прилетів з Оману майже через добу після авіакатастрофи.

ЗМІ припускали, що президент в Омані міг зустрічатися із представниками РФ. У Зеленського таку версію назвали спекуляцією.

Після публікації "Схем" про візит у той день Патрушева в Оман Єрмак заявив, що сюжет "неправда від початку до кінця".

Речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що президент не зустрічався в Омані з Патрушевим.

Офіс президента України вирішив подати на програму "Схеми" до суду через цей сюжет.