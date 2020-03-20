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ОП на запит НАЗК: Літак для повернення Зеленського з Оману надав Султанат

П'ятниця, 20 березня 2020, 18:27
ОП на запит НАЗК: Літак для повернення Зеленського з Оману надав Султанат

Офіс президента повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції, що чартерний літак з Оману, яким у січні до Києва повертався президент Володимир Зеленський, надав Султанат Оман. Сама ж поїздка не відбувалась за державні кошти. 

Джерело: інтерв’ю голови НАЗК Олександра Новікова виданню "НВ".

Пряма мова Новікова: "Ми направляли запити в Офіс президента про те, за чий кошт були сплачені переліт та проживання в Омані. ОП та Державне управління справами нещодавно повідомили, що це не відбувалось за державні кошти, а літак для повернення був наданий Султанатом Оман".

Деталі: Новіков додав, що 4 березня НАЗК направили запит безпосередньо Володимиру Зеленському як фізичній особі, щоб він пояснив, за чий кошт відбулась поїздка. 

"Якщо оплатив хтось із членів родини, то закон не зобов’язує надавати таку інформацію. Але якщо президент сам заплатив і не повідомив про це, то це факт порушення", – пояснив голова агентства.

Новіков також зазначив, що відведений на відповідь термін – десять днів з моменту отримання листа президентом. Проте чи отримав лист глава держави не відомо. 

На уточнення, якими будуть дії НАЗК у разі, якщо Зеленський не надасть такої інформації, відповів: "Він не може не надати. Тому що тоді складається протокол щодо ненадання необхідної інформації НАЗК".

Що було раніше: 13 лютого програма "Схеми: корупція в деталях" повідомила, що президент Володимир Зеленський повернувся з Оману в Київ тим же чартером, яким в Оман прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев. 

Під час поїздки Зеленського супроводжував його помічник Андрій Єрмак. ЗМІ припускали, що президент міг зустрічатись із представниками РФ. Таку версію в ОП заперечили та вирішили подати до суду на "Схеми". 

Передісторія:

  • До Оману Зеленський разом з родиною полетів 5 січня. У пресслужбі повідомили про офіційний візит, проте президент скористався послугами рейсового літака за власні кошти.
  • За спостереженням програми "Схеми", Зеленський прилетів з Оману майже через добу після авіакатастрофи українського літака МАУ в Ірані.

Теми: ОманЗеленськийНАЗК
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