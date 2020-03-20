Офис президента сообщил Национальному агентство по по вопросам предотвращения коррупции, чартерный самолет из Омана, которым в январе в Киев возвращался президент Владимир Зеленский, предоставил Султанат Оман. Сама же поездка не происходила за государственные средства.

Источник: интервью председателя НАПК Александра Новикова изданию "НВ".

Прямая речь Новикова: "Мы направляли запросы в Офис президента о том, за чей счет были оплачены перелет и проживание в Омане. ОП и Государственное управление делами недавно сообщили, что это не происходило за государственные средства, а самолет для возвращения был предоставлен Султанатом Оман".

Детали: Новиков добавил, что 4 марта НАПК также направило запрос непосредственно Владимиру Зеленскому как физическому лицу, чтобы он объяснил, за чей счет состоялась поездка.

"Если платил кто-то из членов семьи, то закон не обязывает предоставлять такую информацию. Но если президент сам оплачивал и он об этом не сообщил, то это факт нарушения", – объяснил глава агентства.

Новиков также отметил, что отведенный на ответ срок – десять дней с момента получения письма президентом. Однако получил ли письмо глава государства не известно.

На уточнение, какими будут действия НАПК в случае, если Зеленский не предоставит такой информации, он ответил: "Он не может не предоставить. Потому что тогда составляется протокол о непредоставлении необходимой информации НАПК".

Что было раньше: 13 февраля программа "Схемы: коррупция в деталях" сообщила, что президент Владимир Зеленский вернулся из Омана в Киев тем же чартером, которым в Оман прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Во время поездки Зеленского сопровождал его помощник Андрей Ермак. СМИ предполагали, что президент мог встречаться с представителями РФ. Такую версию в ОП отрицали и решили подать в суд на "Схемы".

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