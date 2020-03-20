Офис президента сообщил НАПК, что чартерный самолет из Омана, которым в январе в Киев возвращался президент Владимир Зеленский, оплатил Султанат Оман.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на интервью председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова изданию "НВ".

Прямая речь: "Мы направляли запросы в Офис президента о том, за чей счет были оплачены перелет и проживание в Омане. ОП и Государственное управление делами недавно сообщили, что это не происходило за государственные средства, а самолет для возвращения был предоставлен Султанатом Оман",

Детали: Новиков добавил, что после этого в НАПК направили запрос непосредственно Владимиру Зеленскому как физическому лицу.

Он пояснил, что в случае, если чартер оплатил кто-то из членов семьи, то закон не обязывает предоставлять такую информацию. Но если президент сам платил и он об этом не сообщил, то это факт нарушения.

В интервью "НВ" Новиков также отметил, что отведенный на ответ срок - десять дней с момента получения письма президентом.

На уточнение, какими будут действия НАПК в случае, если Зеленский не предоставит такой информации, он ответил: "Он не может не предоставить. Потому что тогда составляется протокол о непредоставлении необходимой информации НАПК".

Что было раньше: 13 февраля программа "Схемы: коррупция в деталях" сообщила, что президент Владимир Зеленский вернулся из Омана в Киев чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 в тот же день, когда тем же бортом в Оман прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Расследователи также сообщали, что за две недели до Омана Патрушев в Москве встречался с мэром Харькова Геннадием Кернесом и Робертом Тедеевым, двоюродным братом экс-нардепа от "Партии регионов" Эльбруса Тедеева. Последние якобы ездили в Москву лечить зубы.

Новоназначенный руководитель Офиса президента Андрей Ермак в течение трех созывов Верховной Рады работал помощником Эльбруса Тедеева. Он также сопровождал Зеленского во время визита в Оман.

В пресс-службе президента тогда заявили об официальном визите, однако сообщили, что Зеленский воспользовался услугами рейсового самолета за собственные средства.

8 января из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране в Офисе президента сообщили, что Зеленский срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.

По наблюдению программы "Схемы", Зеленский прилетел из Омана почти через сутки после авиакатастрофы.

СМИ предполагали, что президент в Омане мог встречаться с представителями РФ. В Зеленского такую версию назвали спекуляцией.

После публикации "Схем" о визите в тот день Патрушева в Оман Ермак заявил, что сюжет "ложь от начала до конца".

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент не встречался в Омане с Патрушевым.

Офис президента Украины решил подать на программу "Схемы" в суд за этот сюжет.