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ОП на запрос НАПК: Самолет для возвращения Зеленского из Омана предоставил Султанат

Пятница, 20 марта 2020, 18:27
ОП на запрос НАПК: Самолет для возвращения Зеленского из Омана предоставил Султанат

Офис президента сообщил Национальному агентство по по вопросам предотвращения коррупции, чартерный самолет из Омана, которым в январе в Киев возвращался президент Владимир Зеленский, предоставил Султанат Оман. Сама же поездка не происходила за государственные средства.

Источник: интервью председателя НАПК Александра Новикова изданию "НВ".

Прямая речь Новикова: "Мы направляли запросы в Офис президента о том, за чей счет были оплачены перелет и проживание в Омане. ОП и Государственное управление делами недавно сообщили, что это не происходило за государственные средства, а самолет для возвращения был предоставлен Султанатом Оман".

Детали: Новиков добавил, что 4 марта НАПК также направило запрос непосредственно Владимиру Зеленскому как физическому лицу, чтобы он объяснил, за чей счет состоялась поездка.

"Если платил кто-то из членов семьи, то закон не обязывает предоставлять такую информацию. Но если президент сам оплачивал и он об этом не сообщил, то это факт нарушения", – объяснил глава агентства.

Новиков также отметил, что отведенный на ответ срок – десять дней с момента получения письма президентом. Однако получил ли письмо глава государства не известно.

На уточнение, какими будут действия НАПК в случае, если Зеленский не предоставит такой информации, он ответил: "Он не может не предоставить. Потому что тогда составляется протокол о непредоставлении необходимой информации НАПК".

Что было раньше: 13 февраля программа "Схемы: коррупция в деталях" сообщила, что президент Владимир Зеленский вернулся из Омана в Киев тем же чартером, которым в Оман прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Во время поездки Зеленского сопровождал его помощник Андрей Ермак. СМИ предполагали, что президент мог встречаться с представителями РФ. Такую версию в ОП отрицали и решили подать в суд на "Схемы".

Предыстория:

  • В Оман Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. В пресс-службе сообщили об официальном визите, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета за собственные средства.
  • По наблюдению программы "Схемы", Зеленский прилетел из Омана почти через сутки после авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОманЗеленскийНАПК
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