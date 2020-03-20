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У разі смерті від коронавірусу нардепів замінять наступними за списками – Потураєв

П'ятниця, 20 березня 2020, 19:43
У разі смерті від коронавірусу нардепів замінять наступними за списками – Потураєв

Нардеп фракції "Слуга народу" Микита Потураєв запевнив українців, що якщо нардепи помруть від коронавірусу, їх замінять новими, які прийдуть за списками.

Джерело: Потураєв в інтерв’ю 24 каналу

Деталі: Нардеп впевнений, що якщо почнеться реалізація так званих ланцюгів зараження, то весь парламент буде заражений, всі перехворіють. Він уточнив, що усі депутати, які бачилися із зараженим на коронавірус колегою Сергієм Шаховим, зробили експрес-тести і результат виявився негативним.

Пряма мова: "Ну перехворіємо. Що там хворіти, Господи? Повернемося до праці. Ну, хтось, можливо, помре. У всіх списки є. Список зсунеться, хтось прийде новий".

Що було раніше: 20 березня під час відеотрансляції у Facebook Шахов зізнався, що на 7 день хвороби у нього з'явилась діарея.

Знати більше:  Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Передісторія:

  • 18 березня стало відомо, що в народного депутата члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус.
  • У коментарі УП Шахов повідомив, що востаннє був у Верховній Раді 6 березня. Водночас громадський рух "ЧЕСНО" пише, що нардеп 12 березня відвідував засідання екологічного комітету. Крім нього там було ще 11 нардепів.
  • У зв'язку з цим у Верховній Раді перевірять спікера Дмитра Разумкова та депутатів, які контактували із зараженим коронавірусом нардепом Сергієм Шаховим.
  • За словами президента Володимира Зеленського, всіх, хто контактував із Шаховим, установлені і будуть протестовані. Їм рекомендовано самоізолюватися на 14 днів.
  • Колега Шахова по комітету Олександр Маріковський повідомив, що парламентар повернувся з Європи 11 березня.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусВерховна РадаСлуга народу
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