Нардеп фракції "Слуга народу" Микита Потураєв запевнив українців, що якщо нардепи помруть від коронавірусу, їх замінять новими, які прийдуть за списками.

Джерело: Потураєв в інтерв’ю 24 каналу

Деталі: Нардеп впевнений, що якщо почнеться реалізація так званих ланцюгів зараження, то весь парламент буде заражений, всі перехворіють. Він уточнив, що усі депутати, які бачилися із зараженим на коронавірус колегою Сергієм Шаховим, зробили експрес-тести і результат виявився негативним.

Пряма мова: "Ну перехворіємо. Що там хворіти, Господи? Повернемося до праці. Ну, хтось, можливо, помре. У всіх списки є. Список зсунеться, хтось прийде новий".

Що було раніше: 20 березня під час відеотрансляції у Facebook Шахов зізнався, що на 7 день хвороби у нього з'явилась діарея.

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