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В случае смерти от коронавируса нардепов заменят следующими по спискам – Потураев

Пятница, 20 марта 2020, 19:43
В случае смерти от коронавируса нардепов заменят следующими по спискам – Потураев

Нардеп фракции "Слуга народа" Никита Потураев заверил украинцев, что если нардепы умрут от коронавируса, их заменят новыми, которые придут по спискам.

Источник: Потураев в интервью 24 каналу

Детали: Нардеп уверен, что если начнется реализация так называемых цепей заражения, то весь парламент будет заражен, все переболеют. Он уточнил, что все депутаты, которые виделись с зараженным коронавирусом коллегой Сергеем Шаховым, сделали экспресс-тесты и результат оказался отрицательным.

Прямая речь: "Ну переболеем. Что там болеть, Господи? Вернемся к труду. Ну, кто-то, возможно, умрет. Во всех списки есть. Список сдвинется, кто-то придет новый".

Что было раньше: 20 марта во время видеотрансляции в Facebook Шахов признался, что на 7 день болезни у него появилась диарея.

Знать больше: Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Предыстория:

  • 18 марта стало известно, что у народного депутата члена депутатской группы "Довира" Сергея Шахова обнаружили коронавирус.
  • В комментарии УП Шахов сообщил, что последний раз был в Верховной Раде 6 марта. В то же время общественное движение "ЧЕСНО" пишет, что нардеп 12 марта посещал заседание экологического комитета. Кроме него там было еще 11 нардепов.
  • В связи с этим в Верховной Раде проверят спикера Дмитрия Разумкова и депутатов, которые контактировали с зараженным коронавирусом нардепом Сергеем Шаховым.
  • По словам президента Владимира Зеленского, все, кто контактировал с Шаховым, установленные и будут протестированы. Им рекомендовано самоизолироваться на 14 дней.
  • Коллега Шахова по комитету Александр Мариковский сообщил, что парламентарий вернулся из Европы 11 марта.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусВерховная РадаСлуга народа
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