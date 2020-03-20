В случае смерти от коронавируса нардепов заменят следующими по спискам – Потураев

Нардеп фракции "Слуга народа" Никита Потураев заверил украинцев, что если нардепы умрут от коронавируса, их заменят новыми, которые придут по спискам.

Источник: Потураев в интервью 24 каналу

Детали: Нардеп уверен, что если начнется реализация так называемых цепей заражения, то весь парламент будет заражен, все переболеют. Он уточнил, что все депутаты, которые виделись с зараженным коронавирусом коллегой Сергеем Шаховым, сделали экспресс-тесты и результат оказался отрицательным.

Прямая речь: "Ну переболеем. Что там болеть, Господи? Вернемся к труду. Ну, кто-то, возможно, умрет. Во всех списки есть. Список сдвинется, кто-то придет новый".

Что было раньше: 20 марта во время видеотрансляции в Facebook Шахов признался, что на 7 день болезни у него появилась диарея.

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