Танк, схожий на трактор: Кучер відповів Кернесу

Губернатор Харківської області Олексій Кучер відповів на звинувачення мера Харкова Геннадія Кернеса, який назвав першого міллю.

Джерело: Facebook сторінка Кучера

Пряма мова Кучера: "Коментуючи написане мером Харкова, я б сказав, що Кернес і Ярославський - це танк, який скоріше схожий на трактор виробництва ХТЗ, випуск яких Ярославський так і не налагодив, хоча багато про це говорив.

Я щиро радий, що вони щось там закуповують для міста. Є ще маса бізнесменів, які роблять це для обласних медичних установ, а також допомагають своїм транспортом забирати харків'ян з території інших держав. Я вдячний ВСІМ, хто допомагає місту і області. Неважливо, якими способами вони це роблять".

Деталі: Кучер каже, що напередодні у нього з Ярославським відбулася розмова, де бізнесмен нібито прямо радив губернатору, як витрачати бюджетні гроші. Кучер відмовився і каже, що після цього посипалися образи на його адресу.

Також губернатор запевняє, що бізнесмен Олександр Ярославський вирішив дати заробити компанії свого брата на поставках медобладнання.

Що було раніше: Кернес розкритикував Кучера і обізвав його міллю, а себе разом з бізнесменом Олександром Ярославським - танком.