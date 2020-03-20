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Танк, похожий на трактор: Кучер ответил Кернесу

Пятница, 20 марта 2020, 22:32
Танк, похожий на трактор: Кучер ответил Кернесу

В ответ на оскорбления со стороны мера Харькова Геннадия Кернеса губернатор Алексей Кучер назвал его трактором Харьковского тракторного завода.

Источник: Facebook страница Кучера

Прямая речь: "Комментируя написанное мэром Харькова, я бы сказал, что Кернес и Ярославский - это танк, который скорее похож на трактор производства ХТЗ, выпуск которых Ярославский так и не наладил, хотя много об этом говорил.

Я искренне рад, что они что-то там закупают для города. Есть ещё масса бизнесменов, которые делают это для областных медицинских учреждений, а также помогают своим транспортом забирать харьковчан с территории других государств. Я благодарен ВСЕМ, кто помогает городу и области. Неважно, какими способами они это делают".

Детали: Кучер говорит, что накануне у него с Ярославским состоялся разговор, где бизнесмен якобы прямо советовал губернатору, как тратить бюджетные деньги. Кучер отказался и говорит, что после этого посыпались оскорбления в его адрес.

Также губернатор уверяет, что бизнесмен Александр Ярославский решил дать заработать компании своего брата по поставкам медоборудования.

Что было раньше: Кернес раскритиковал Кучера и обозвал его молью, а себя вместе с бизнесменом Александром Ярославским – танком.

Украинская правда

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Темы: ХарьковКернесЯрославский
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