Кернес: Ми з Ярославським, як танк, а губернатор Кучер – міль

Мер Харкова Геннадій Кернес розкритикував губернатора Харківської області Олексія Кучера і обізвав його міллю, я себе разом з бізнесменом Олександром Ярославським – танком.

Джерело: Telegram-канал Кернеса

Пряма мова: "Я вважаю, якщо подивитися на наш тандем з Ярославським, то ми рухаємося, як танк. Якщо подивитися на Кучера, то він рухається, як міль, під'їдаючи щось незрозуміле...

Новий молодий губернатор намагається показати, що він працює в зв'язці з великим бізнесом, роботодавцями, з мером Харкова і т.д.

Так ось, ніяких відносин у нього немає ні з великим бізнесом, ні з роботодавцями, ні з мером. А ще у нього немає відносин з моїм другом Олександром Ярославським, який взяв на себе ініціативу створити антикризовий штаб, щоб ми всі, соціально-відповідальні харків'яни, зібралися разом і закрили позиції, які необхідні для боротьби з коронавірусом".

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