Кернес: Ми з Ярославським, як танк, а губернатор Кучер – міль
Мер Харкова Геннадій Кернес розкритикував губернатора Харківської області Олексія Кучера і обізвав його міллю, я себе разом з бізнесменом Олександром Ярославським – танком.
Джерело: Telegram-канал Кернеса
Пряма мова: "Я вважаю, якщо подивитися на наш тандем з Ярославським, то ми рухаємося, як танк. Якщо подивитися на Кучера, то він рухається, як міль, під'їдаючи щось незрозуміле...
Новий молодий губернатор намагається показати, що він працює в зв'язці з великим бізнесом, роботодавцями, з мером Харкова і т.д.
Так ось, ніяких відносин у нього немає ні з великим бізнесом, ні з роботодавцями, ні з мером. А ще у нього немає відносин з моїм другом Олександром Ярославським, який взяв на себе ініціативу створити антикризовий штаб, щоб ми всі, соціально-відповідальні харків'яни, зібралися разом і закрили позиції, які необхідні для боротьби з коронавірусом".
Деталі: Кернес вважає, що Кучер прикривається добрим ім'ям президента, тому його керівники повинні дати йому оцінку, а він, "соціально відповідальний бізнес, великі підприємці і керівники Харкова" вже дали йому свою оцінку 19 березня.
Мер Харкова також заявив, що не розуміє, чим зараз, під час пандемії коронавірусу в світі, займається Кучер.
Він повідомив, що губернатор звільнив директора Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації: "А яка ж боротьба з вірусом без керівництва цього департаменту? Ось і весь Кучер".
Також він повідомив, що за результатами зустрічі 19 березня, від якої губернатор "самоізолювався":
- Ярославський перерахував 55 мільйонів гривень на купівлю 400 000 тестів для Харкова;
- оплатили (2 мільйони гривень) пересувний рентген-апарат, який незабаром прибуде до Харкова;
- оплачені два апарати штучної вентиляції легенів для немовлят, і вони скоро будуть доставлені в два харківських пологових будинки;
- Володимир Мисик перерахував 240 тисяч доларів на купівлю 6-ти відеогастроскопів;
- сформовані і вже знаходяться в процесі упаковки 22 тисяч аптечок для соціально незахищених людей похилого віку і для них же зібрані гроші на 100 тисяч продуктових наборів;
- бізнесмен Павло Фукс перерахував 560 тисяч доларів на купівлю ШВЛ для харківських лікарень;
- в процесі закупівлі за позабюджетні гроші 500 тисяч масок;
Що було раніше: 19 березня в Харкові пройшло засідання оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом. На ньому мер Харкова Кернес і бізнесмен Ярославський розкритикували губернатора області Кучера.
Ярославський нібито навіть назвав Кучера "позорищем".
Самого губернатора на зустрічі не було.
До цього Кернес не хотів закривати метро в місті, незважаючи на карантин, але після того, як президент нагадав йому про відповідальність метро в Харкові все таки закрили.
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Передісторія:
- У світі оголошена пандемія від нового коронавірусу, що проявився у Китаї наприкінці 2019 року та отримав назву SARS-CoV-2.
- В Україні запровадили карантин із 12 березня до 3 квітня щонайменше. Міста стали закривати всі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено. Метрополітени у країні закрили, наземний транспорт курсує з певними обмеженнями.