Covid-19: В Україну завезуть багато засобів захисту, які спрямують у регіони
У Кабміні очікують літак з тестами на коронавірус і засобами індивідуального захисту, які з понеділка розподілять по областях.
Джерело: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі "Свобода Слова"
Пряма мова Шмигаль: "Зараз ми очікуємо перший літак з великою кількістю тестів, з великою кількістю додаткових засобів індивідуального захисту.
Ми будемо їх розподіляти завдяки тому програмному продукту, який дасть нам і прогноз, і весь стан сьогодні в Україні. Орієнтовно з понеділка області й регіони України відчують це розподіл".
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