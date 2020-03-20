Covid-19: В Україну завезуть багато засобів захисту, які спрямують у регіони

У Кабміні очікують літак з тестами на коронавірус і засобами індивідуального захисту, які з понеділка розподілять по областях.

Джерело: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі "Свобода Слова"

Пряма мова Шмигаль: "Зараз ми очікуємо перший літак з великою кількістю тестів, з великою кількістю додаткових засобів індивідуального захисту.

Ми будемо їх розподіляти завдяки тому програмному продукту, який дасть нам і прогноз, і весь стан сьогодні в Україні. Орієнтовно з понеділка області й регіони України відчують це розподіл".

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