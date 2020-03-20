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Covid-19: В Украину доставят много средств защиты, которые передадут в регионы

Пятница, 20 марта 2020, 23:08
Covid-19: В Украину доставят много средств защиты, которые передадут в регионы

В Кабмине ожидают самолет с тестами на коронавирус и средствами индивидуальной защиты, которые с понедельника распределят по областям.

Источник: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире "Свобода Слова"

Прямая речь Шмыгаля: "Сейчас мы ожидаем первый самолет с большим количеством тестов и большим количеством дополнительных средств индивидуальной защиты.

Мы будем их распределять благодаря тому программному продукту, который даст нам и прогноз, и всю ситуацию сегодня в Украине. Ориентировочно с понедельника области и регионы Украины ощутят это распределение".

Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

Предыстория:

  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

Украинская правда

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Темы: ШмыгальКабинет министровкоронавирускарантин
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