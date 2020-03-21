В Кабмине ожидают самолет с тестами на коронавирус и средствами индивидуальной защиты, которые с понедельника распределят по областям.

Источник: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире "Свобода Слова"

Прямая речь Шмыгаля: "Сейчас мы ожидаем первый самолет с большим количеством тестов и большим количеством дополнительных средств индивидуальной защиты.

Мы будем их распределять благодаря тому программному продукту, который даст нам и прогноз, и всю ситуацию сегодня в Украине. Ориентировочно с понедельника области и регионы Украины ощутят это распределение".

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