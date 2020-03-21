Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мер Чернівців просить ввести в області надзвичайний стан

Субота, 21 березня 2020, 07:51
Олексій Каспрук

Міський голова Чернівців Олексій Каспрук звернувся до президента Володимира Зеленського, прем'єра Дениса Шмигаля та секретаря РНБО Олексія Данілова з проханням ввести на території міста і області надзвичайний стан.

Джерело: звернення Каспрука в Facebook у п'ятницю ввечері

Пряма мова: "Звернувся сьогодні до президента України, секретаря РНБО, прем'єрміністра України з проханням ввести на території Чернівецької області і відповідно міста Чернівці надзвичайний стан.

Ми розуміємо величезну небезпеку того, що кількість захворівших, кількість людей з підозрою буде зростати. І щодо тих людей, які не розуміють, які безвідповідальні, треба діяти набагато жорсткіше. Ці всі інструменти владі, правоохоронним органам надасть система надзвичайного стану.

Крім того, переконаний, що саме введення надзвичайного стану дозволить мобілізувати ресурси держави, регіональної влади, підприємств, установ і організацій на боротьбу з коронавірусом.

Очікую рішення, його прийняття досить вірогідно. Сподіваюся, що воно буде прийнято чим раніше, тим краще, до того, як наша негативна статистика почне зашкалювати".

Деталі: Каспрук також зазначив, що до області спецрейсами продовжують повертатися буковинці, які застрягли в країнах ЄС.

Він зазначив, що має інформацію про те, що пасажирам на кордоні пропонували вжити жарознижуючі препарати, щоб не було проблем з прикордонниками і лікарями.

"Знаючи нас, з великою долею ймовірності вірю, що це мало місце бути", - додав мер.

Що передувало: Станом на 23:00 20 березня в Україні зафіксовано 41 випадок зараження COVID-19. Із них 25 у Чернівецькій області. 

Міський голова Чернівців Олексій Каспрук заборонив дітям до 14 років виходити з дому без супроводу батьків.

20 березня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків попросив уряд і президента ввести більш жорсткіші карантинні заходи, можливо – надзвичайний стан.

Знати більше:  У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

 

Передісторія:

  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Чернівецька областьЧернівцікоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
Чернівецька область
У трьох областях оголошували загрозу ворожих БпЛА
У Чернівцях звернулися до Зеленського через командування ТрО
У Чернівецькій області ППО збила дрон: виникла пожежа через уламки
Останні новини
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
У Києві й двох областях тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
Усі новини...
Реклама: