Мер Чернівців просить ввести в області надзвичайний стан

Міський голова Чернівців Олексій Каспрук звернувся до президента Володимира Зеленського, прем'єра Дениса Шмигаля та секретаря РНБО Олексія Данілова з проханням ввести на території міста і області надзвичайний стан.

Джерело: звернення Каспрука в Facebook у п'ятницю ввечері, Чернівецька ОДА

Дослівно: "Звернувся сьогодні до президента України, секретаря РНБО, прем'єрміністра України з проханням ввести на території Чернівецької області і відповідно міста Чернівці надзвичайний стан.

Ми розуміємо величезну небезпеку того, що кількість захворівших, кількість людей з підозрою буде зростати. І щодо тих людей, які не розуміють, які безвідповідальні, треба діяти набагато жорсткіше. Ці всі інструменти владі, правоохоронним органам надасть система надзвичайного стану.

Крім того, переконаний, що саме введення надзвичайного стану дозволить мобілізувати ресурси держави, регіональної влади, підприємств, установ і організацій на боротьбу з коронавірусом.

Очікую рішення, його прийняття досить вірогідно. Сподіваюся, що воно буде прийнято чим раніше, тим краще, до того, як наша негативна статистика почне зашкалювати".

Деталі: Каспрук також зазначив, що до області спецрейсами продовжують повертатися буковинці, які застрягли в країнах ЄС.

Він зазначив, що має інформацію про те, що пасажирам на кордоні пропонували вжити жарознижуючі препарати, щоб не було проблем з прикордонниками і лікарями.

"Знаючи нас, з великою долею ймовірності вірю, що це мало місце бути", - додав мер.

Разом з тим, Чернівецька ОДА повідомляє, що з 25 зареєстрованих випадків COVID-19 на території області 11 хворих зафіксовано в селі Колінківці Хотинського району, 7 осіб у Брусниці Кіцманського району, 1 особа у Хотині, 1 особа у Топорівцях Новоселицького району, 1 особа у Лужанах Кіцманського району, 1 особа у Чернівцях, 1 особа у Їжівцях Сторожинецького району.

Що передувало: Станом на 23:00 20 березня в Україні зафіксовано 41 випадок зараження COVID-19. Із них 25 у Чернівецькій області.

Міський голова Чернівців Олексій Каспрук заборонив дітям до 14 років виходити з дому без супроводу батьків.

20 березня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків попросив уряд і президента ввести більш жорсткіші карантинні заходи, можливо – надзвичайний стан.

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