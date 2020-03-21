Из 25 больных коронавирусом на Буковине почти половина – в одном селе

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Суббота, 21 марта 2020, 10:23

Из 25 зарегистрированных случаев коронавируса COVID-19 на территории Черновицкой области 11 больных выявлено в селе Колинковцы Хотинского района.

Источник: Черновицкая ОГА

Детали: Из 25 зарегистрированных случаев COVID-19 на территории области 11 больных выявлено в селе Колинковцы Хотинского района, 7 человек в Бруснице Кицманского района, 1 человек в Хотине, 1 человек в Топоровцах Новоселицкого района, 1 человек в Лужанах Кицманского района, 1 человек в Черновцах, 1 человек в Ежовцах Сторожинецкого района.

Дословно: "Учитывая концентрацию случаев, в селах Топоровцы, Колинковцы, Грозинцы и Бочковцы введен особый режим въезда и выезда.

Все жители данных сел, которые являются контактными лицами, либо имеют историю путешествий в страны, где зафиксированы случаи COVID-19, должны пойти на жесткий домашний карантин".

Что предшествовало: По состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтвержден уже 41 случай COVID-19. Из них 25 в Черновицкой области. 

Мэр Черновцов Алексей Каспрук обратился к президенту Владимиру Зеленскому, премьеру Денису Шмыгалю и секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой ввести на территории города и области чрезвычайное положение.

 

Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

Украинская правда
Темы: Черновицкая область коронавирус


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