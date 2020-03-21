Одеський ринок Привоз не зачинився на карантин

Легендарний одеський продуктовий ринок Привоз продовжує працювати у звичайному режимі.

Джерело: одеське видання "Думська"

Деталі: Як повідомили "Думській" у п'ятницю в адміністрації ринку, для відвідувачів Привоз відкритий з 6 ранку до 6 вечора.

Торговці починають прибувати з 4:00. Всім їм міряють температуру і дезінфікують руки. Якщо у когось немає рукавичок або масок, їх видають. Потім протягом дня охоронці й лікарі ще два рази обходять ринок із безконтактним термометром.

Один раз на день всі торгові ряди обробляються спеціальним дезинфікуючим розчином.

"Це безпечно для продуктів. Речовину нам поставляє сертифікована компанія, з якою укладено договір. Вже через півгодини з прилавків можна торгувати, але ми обробляємо в кінці дня, коли товару немає і зручно попередньо все помити", - відзначили в адміністрації.

До карантину Привоз зачинявся на санітарний день один раз на місяць. Зараз це правило зберігається. При цьому керівництво не виключає, що в разі необхідності сандень проводитимуть щопонеділка.

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