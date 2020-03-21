Одесский рынок Привоз не закрылся на карантин

Легендарный одесский продуктовый рынок Привоз продолжает работать в обычном режиме.

Источник: одесское издание "Думская"

Детали: Как сообщили "Думской" в пятницу в администрации рынка, для посетителей Привоз открыт с 6 утра до 6 вечера.

Торговцы начинают прибывать с 04:00. Всем им меряют температуру и дезинфицируют руки. Если у кого-то нет перчаток или масок, их выдают. Затем в течение дня охранники и врачи еще два раза обходят рынок с бесконтактным термометром.

Один раз в день все торговые ряды обрабатываются специальным дезинфицирующим раствором.

"Это безопасно для продуктов. Вещество нам поставляет сертифицированная компания, с которой заключен договор. Уже через полчаса с прилавков можно торговать, но мы обрабатываем в конце дня, когда товара нет и удобно предварительно все помыть", — отметили в администрации.

До карантина Привоз закрывался на санитарный день один раз в месяц. Сейчас это правило сохраняется. При этом руководство не исключает, что в случае необходимости сандень будут проводить каждый понедельник.

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