Одесский рынок Привоз не закрылся на карантин
Легендарный одесский продуктовый рынок Привоз продолжает работать в обычном режиме.
Источник: одесское издание "Думская"
Детали: Как сообщили "Думской" в пятницу в администрации рынка, для посетителей Привоз открыт с 6 утра до 6 вечера.
Торговцы начинают прибывать с 04:00. Всем им меряют температуру и дезинфицируют руки. Если у кого-то нет перчаток или масок, их выдают. Затем в течение дня охранники и врачи еще два раза обходят рынок с бесконтактным термометром.
Один раз в день все торговые ряды обрабатываются специальным дезинфицирующим раствором.
"Это безопасно для продуктов. Вещество нам поставляет сертифицированная компания, с которой заключен договор. Уже через полчаса с прилавков можно торговать, но мы обрабатываем в конце дня, когда товара нет и удобно предварительно все помыть", — отметили в администрации.
До карантина Привоз закрывался на санитарный день один раз в месяц. Сейчас это правило сохраняется. При этом руководство не исключает, что в случае необходимости сандень будут проводить каждый понедельник.
Предыстория:
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- В Киеве продуктовые рынки закрыты.
- С 17 марта по решению правительства на всей территории Украины запрещены любые массовые мероприятия с участием более 10 человек. Также свою работу должны прекратить все заведения общественного питания и развлекательные центры.