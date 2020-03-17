Уряд заборонив масові заходи по всій Україні

З 17 березня на всій території Україні заборонені будь-які масові заходи за участі більше 10 осіб. Також свою роботу мають припинити всі заклади громадського харчування та розважальні центри.

Джерело: повідомлення Урядового порталу

Дослівно: "Також з 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб."

Деталі: Проводити можна лише заходи, які необхідні для забезпечення роботи органів державної влади та місцевого самоврядування.

Окрім того, з 17 березня мають припинити роботу заклади громадського харчування (кафе, ресторани), торговельно-розважальні центри, інші заклади розважальної діяльності, фітнес-центри, заклади культури.

Водночас, доставку їжі може працювати, якщо персонал має відповідний індивідуальний захист.

Також дозволена робота продуктових магазинів, АЗС, аптек, банківська та страхова діяльність.

Що передувало: Кабінет міністрів під час засідання 16 березня ухвалив рішення щодо тимчасового припинення, залізничного, авіа та автобусного міжміського сполучень з 18 березня.

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