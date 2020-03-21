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Нардеп Шахов опинився у лікарні з пневмонією

Субота, 21 березня 2020, 18:33
Нардеп Шахов опинився у лікарні з пневмонією

Народний депутат Сергій Шахов, в якого було діагностовано коронавірус, перебуває в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні у м.Києві.

Джерело: повідомлення Шахова у Facebook 

Пряма мова Шахова: "Сьогодні (21 березня - ред.) мені зробили рентген, який показав незначну пневмонію. За рекомендацією лікарів, залишаюся в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні". 

Що передувало: 

18 березня стало відомо, що у нардепа, члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус.

У коментарі УП Шахов повідомив, що востаннє був у Верховній Раді 6 березня. Водночас громадський рух "ЧЕСНО" пише, що нардеп 12 березня відвідував засідання екологічного комітету. Крім нього там було ще 11 нардепів.

У зв'язку з цим у Верховній Раді перевірять спікера Дмитра Разумкова та депутатів, які контактували із зараженим коронавірусом нардепом Сергієм Шаховим.

За словами президента Володимира Зеленського, всіх, хто контактував із Шаховим, установлені і будуть протестовані. Їм рекомендовано самоізолюватися на 14 днів.

Колега Шахова по комітету Олександр Маріковський повідомив, що парламентар повернувся з Європи 11 березня.

Другою людиною, у якої виявили коронавірус в Київській області, виявилася дружина Шахова. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Українська правда

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Теми: коронавірускарантинВерховна Рада
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